Reaves dosegel 41 točk, Lakers brez Dončića kljub temu poraženi

Deni Avdija je v severnoameriški košarkarski ligi NBA dosegel 25 točk, Jrue Holiday jih je dodal 24, njun Portland Trail Blazers pa so v Los Angelesu s 122:108 premagali močno oslabljene Lakers. 41 točk izjemno razpoloženega Austina Reavesa do zmage ni pomagalo domači ekipi, ki je še vedno tudi brez poškodovanega Luke Dončića.

Gosti so znali izkoristiti vse daljši seznam poškodovanih jezernikov, ta šteje že sedem imen.

Reaves ob poškodbah zvezdnikov dokazuje, da bo v tej sezoni eden glavnih adutov trenerja JJ Redicka. V noči iz nedelje je dosegel 51 točk, v tokratnem porazu 41.

Že nekaj časa zaradi poškodb manjkata prva zvezdnika Dončić in LeBron James, prvi bo po ocenah zdravnikov zaradi poškodbe prsta in podplutb spodnjega dela leve noge odsoten približno teden dni, medtem ko bo James zaradi išiasa manjkal vsaj do sredine novembra.

Tokrat so jezerniki igrali tudi brez branilcev Marcusa Smarta (udarec v mišico) in Gaba Vincenta (zvin gležnja). To pomeni, da je bil Reaves edini izkušeni vodnik žoge.

Naslednja tekma Lakers čaka v sredo, ko bodo gostovali pri volkovih v Minneapolisu.