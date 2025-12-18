Redick od Dončića in Jamesa zahteva več

Los Angeles Lakers so nekajdnevni premor med tekmami izkoristili za dodaten trening, trener Jezernikov JJ Redick pa je posebno pozornost namenil izboljšanju igre v obrambi. Lakers so trenutno na tretjem mestu v zahodni konferenci (18–7), po obrambni oceni pa so uvrščeni na 20. mesto v ligi NBA.

Redick je v luči tega sklical sestanek, na katerem je od prvih zvezdnikov ekipe, LeBrona Jamesa in Luke Dončića, zahteval boljšo igro v obrambi. »Dobro je bilo,« je o sredinem treningu povedal 26-letni Ljubljančan. »Pogovarjali smo se o marsičem, ne samo o tem, vendar je imel prav. Treba je dati malo več, zlasti zvezdniki. To je naša naloga. To je moja naloga. In mi moramo dati več, zlasti na začetku tekme. Tekmo moramo začeti bolje.«

Prejšnji teden je trener Redick z igralci opravil analizo igre, s katero je košarkarjem želel pokazati njihove pomanjkljivosti in jim predati pričakovanja glede igre v prihodnje, je poročal ESPN. Prvo tekmo po pogovoru so Jezerniki odigrali proti Phoenix Suns in jo dobili s 116:114. »Mislim, da smo v Phoenixu nalogo opravili precej dobro,« je o prejšnji tekmi povedal Dončić. »Načrt je bil osredotočen na nas in obrambno miselnost, zato mislim, da smo opravili precej dobro delo.«

Naslednjo tekmo bo Los Angeles odigral jutri ob 3. zjutraj proti ekipi Utah Jazz. »Imajo Markkanena in nato Georgea. Vsak večer lahko dosežeta 40 točk. Zato moramo delati na sebi in pristopiti k igri tako, da bo vse enako,« je pred jutrišnjim dvobojem odločen slovenski reprezentant.