  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Košarka

    Redick od Dončića in Jamesa zahteva več

    Trener Los Angeles JJ Redick si želi boljših predstav Luke Dončića in LeBrona Jamesa v obrambi. Po obrambni oceni Lakers na 20. mestu v ligi NBA.
    Naslednjo tekmo bodo Los Angeles Lakers odigrali jutri ob 3. zjutraj proti ekipi Utah Jazz. FOTO: Mike Christy/Getty Images Via AFP
    Galerija
    Naslednjo tekmo bodo Los Angeles Lakers odigrali jutri ob 3. zjutraj proti ekipi Utah Jazz. FOTO: Mike Christy/Getty Images Via AFP
    Tim Erman
    18. 12. 2025 | 08:27
    18. 12. 2025 | 08:42
    2:17
    A+A-

    Los Angeles Lakers so nekajdnevni premor med tekmami izkoristili za dodaten trening, trener Jezernikov JJ Redick pa je posebno pozornost namenil izboljšanju igre v obrambi. Lakers so trenutno na tretjem mestu v zahodni konferenci (18–7), po obrambni oceni pa so uvrščeni na 20. mesto v ligi NBA.

    image_alt
    Zadnja priložnost za arhitekta Los Angeles Lakers

    Redick je v luči tega sklical sestanek, na katerem je od prvih zvezdnikov ekipe, LeBrona Jamesa in Luke Dončića, zahteval boljšo igro v obrambi. »Dobro je bilo,« je o sredinem treningu povedal 26-letni Ljubljančan. »Pogovarjali smo se o marsičem, ne samo o tem, vendar je imel prav. Treba je dati malo več, zlasti zvezdniki. To je naša naloga. To je moja naloga. In mi moramo dati več, zlasti na začetku tekme. Tekmo moramo začeti bolje.«

    Prejšnji teden je trener Redick z igralci opravil analizo igre, s katero je košarkarjem želel pokazati njihove pomanjkljivosti in jim predati pričakovanja glede igre v prihodnje, je poročal ESPN. Prvo tekmo po pogovoru so Jezerniki odigrali proti Phoenix Suns in jo dobili s 116:114. »Mislim, da smo v Phoenixu nalogo opravili precej dobro,« je o prejšnji tekmi povedal Dončić. »Načrt je bil osredotočen na nas in obrambno miselnost, zato mislim, da smo opravili precej dobro delo.«

    Naslednjo tekmo bo Los Angeles odigral jutri ob 3. zjutraj proti ekipi Utah Jazz. »Imajo Markkanena in nato Georgea. Vsak večer lahko dosežeta 40 točk. Zato moramo delati na sebi in pristopiti k igri tako, da bo vse enako,« je pred jutrišnjim dvobojem odločen slovenski reprezentant.

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Tekma vseh zvezd

    Znano, kako je možno pomagati Luki Dončiću

    Luka Dončić, Nikola Jokić, Giannis in Wembanyama bo sanjska mednarodna ekipa, ki bo izzvala ameriške zvezdnike v Los Angelesu.
    18. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Katero darilo je za Jezernike izbral Dončić?

    Košarkar Los Angeles Lakers Luka Dončić je za zaposlene pri organizaciji kupil predbožično darilo. Trener Redick pravi, da so bila darila lepa gesta.
    17. 12. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Pokal NBA

    Dončićevi krvniki v finalu klonili proti New Yorku

    New York Knicks so v finalu pokala v Las Vegasu NBA premagali San Antonio Spurs, ki so v četrtfinalu tekmovanja premagali Dončićeve Jezernike.
    17. 12. 2025 | 07:35
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Aktualni prvaki premočni za Kopitarja in Kralje (VIDEO)

    V ligi NHL so Florida Panthers s 3:2 premagali Los Angeles Kings slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja. Odločilne so bile prve sekunde zadnje tretjine.
    18. 12. 2025 | 07:26
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Zadnja bitka

    Do zadnjega atoma moči, splača se, nagrada 800.000 evrov in osmina finala

    Zadnji letošnji tekmec Celjanov na stadionu Z'dežele (21.00) v konferenčni ligi je irski Shelbourne, 34. na lestvici z eno točko in brez doseženega gola.
    Gorazd Nejedly 18. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Diskriminacija

    Lastnik hostlov na Gorenjskem kričal na temnopolto turistko in jo nagnal

    Turistka je obvestila policijo in se obrnila na zagovornika načela enakosti, ki je ugotovil diskriminacijo in potrdil navedbe švicarske državljanke.
    17. 12. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Vredno branja

    Knjižnica Murska Sobota želela delovati zgolj v madžarščini

    Gre za nevaren in neustaven precedens ter za spodkopavanje temeljev jezikovne politike države, poudarjajo strokovnjaki.
    Pia Prezelj 17. 12. 2025 | 14:19
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Narodni muzej Slovenije

    Umrla je Maja Žvanut

    Prejela je Župančičevo nagrado in Valvasorjevo nagrado za življenjsko delo.
    16. 12. 2025 | 17:39
    Preberite več
    Mnenja  |  Komentarji
    Božič

    Je Ljubljani zmanjkalo prazničnega vzdušja?

    Se božično oglaševanje predolgo vleče ali se v slovenski prestolnici še najde kaj odprtega?
    Minka Jerala 18. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIČNE SLADICE

    Preprosto in dostopno: klasika na malce drugačen način

    Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mladi upi 2025: kdo so letošnji finalisti

    Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ISO STANDARD

    Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

    Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Raziskava

    Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

    Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova pravila igre: Zakaj klasičen nakup energije ni več dovolj? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več

    Več iz teme

    Luka DončićLos Angeles LakersLeBron JamesLiga NBAPhoenix SunsJJ Redick

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Zveza potrošnikov Slovenije

    V dveh izdelkih Spara in Naturete odkrili vsebnost prepovedanih pesticidov

    Prisotnost pesticidov in insekticidov lahko povzroča poškodbe živčevja, hormonske motnje in akutno zastrupitev.
    18. 12. 2025 | 10:43
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Turneja Orkestra Slovenske filhamornije

    Z močnim slovenskim pečatom so očarali Japonce in Korejce

    Orkester in solisti Slovenske filharmonije so nedavno dva tedna koncertirali po Aziji, rezultat so odprta vrata v nova povezovanja.
    Nina Gostiša 18. 12. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kadrovanje

    Boštjanu Košaku nov mandat na čelu Telekoma Slovenije

    Predsednik uprave operaterja ima po statutu tudi funkcijo mandatarja za člane uprave.
    18. 12. 2025 | 10:19
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Špansko prvenstvo

    Mbappe ima še eno priložnost, da ujame Ronalda

    Francoski napadalec Kylian Mbappe bo imel v soboto zadnjo priložnost, da izenači rekord Cristiana Ronalda po številu zadetkov za klub v enem letu.
    18. 12. 2025 | 10:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Oboroževanje na vzhodu

    Washington napovedal veliko prodajo orožja Tajvanu, Peking odgovoril s svarilom

    Če bo ameriški kongres soglašal s prodajo orožja v vrednosti 11 milijard dolarjev, bo to največja ameriška prodaja orožja Tajvanu po letu 2001.
    18. 12. 2025 | 09:55
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kadrovanje

    Boštjanu Košaku nov mandat na čelu Telekoma Slovenije

    Predsednik uprave operaterja ima po statutu tudi funkcijo mandatarja za člane uprave.
    18. 12. 2025 | 10:19
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Špansko prvenstvo

    Mbappe ima še eno priložnost, da ujame Ronalda

    Francoski napadalec Kylian Mbappe bo imel v soboto zadnjo priložnost, da izenači rekord Cristiana Ronalda po številu zadetkov za klub v enem letu.
    18. 12. 2025 | 10:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Oboroževanje na vzhodu

    Washington napovedal veliko prodajo orožja Tajvanu, Peking odgovoril s svarilom

    Če bo ameriški kongres soglašal s prodajo orožja v vrednosti 11 milijard dolarjev, bo to največja ameriška prodaja orožja Tajvanu po letu 2001.
    18. 12. 2025 | 09:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGIJA

    Cene se iz ure v uro spreminjajo: kako ukrepati? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SOBNE RASTLINE

    Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

    Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    PREZRAČEVANJE

    Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

    Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Birokracija in njene posledice: kje smo danes

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

    ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Renault 5 E-Tech electric: vozilo, ki Slovencem vrne nasmeh na ceste

    Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Napadajo z vseh koncev! Ste zaščiteni?

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

    Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Klasične rešitve so odpovedale, Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

    Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

    Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko začutiš, da imaš ob sebi partnerja za zdravje, se sprostiš

    Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 11:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAOBLJUBA

    Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

    Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

    Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

    Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAKUPOVANJE

    Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

    Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:17
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo