Redick razkril, kdo bo zamenjal LeBrona, Dončić pa, kaj še manjka

Na pripravljalnih tekmah je rezultat v ozadju, zagotovo bi bilo novo sezono tudi košarkarjem LA Lakers lepše začeti z zmago kot pa s popotnico poraza proti Sacramentu, a so nekaj pomembnih odgovorov vseeno dobili. Predvsem glede začetne peterke in forme Luke Dončića, ki ostaja odlična.

Dvakrat je v pripravljalnem obdobju Luka zaigral za Lakers in dosegal po točko na odigrano minuto, tokrat jih je zbral 31. »Lahko bi imeli veliko več asistenc,« se Luka zaveda, da s soigralci še niso uigrani, v oči so bodli predvsem številni zgrešeni lobi proti DeAndreju Aytonu. Bolj uspešna je bila naveza z Jacksonom Hayesom, a le do neuspelega zabijanja morebitnega bodočega centra Slovenije, ki je močno udaril ob obroč, sicer ni prišlo do zloma, a bo nekaj časa Hayes zagotovo odsoten.

»Manjka nam še veliko agresivnosti in intenzivnosti v igri,« je še dodal Dončić, kar je za pripravljalno tekmo tudi pričakovano. Nekaj odgovorov je dal tudi trener J.J. Redick, ki je v začetno peterko ob Luki, Austinu Reavesu, Ruiju Hachimuri in Aytonu namesto poškodovanega LeBrona Jamesa postavil Gaba Vincenta. V tej postavi bo Dončić tretji najvišji na parketu, Lakers bodo imeli težave z zapiranjem visokih igralcev in zbiranjem skokov.

Že prva tekma v sredo zjutraj (4.00) proti prav tako veteranskim Golden State Warriors bo pokazala, koliko Lakers zmorejo brez LeBrona na parketu. V zelo močni zahodni konferenci bo letos štela vsaka tekma, Bojevniki pa so neposredni konkurenti za eno od šestih mest, ki vodijo v končnico.