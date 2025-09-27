Rekel sem, da mi grozi strelski vod, da me Duda Ivković ne bi nokavtiral

V nadaljevanju:

Med slovenskimi košarkarskimi navdušenci Jure Zdovc ne potrebuje posebne predstavitve. Izvrstno igralsko kariero je kronal z naslovom svetovnega prvaka z Jugoslavijo, se ob osamosvojitvi zapisal Sloveniji in tako kot igralec ter kasneje kot trener in selektor v Sloveniji pustil velik pečat. Po letu dni premora se je Zdovc vrnil ob parket, Ljubljano je zamenjal za vroči Solun in trenerski stolček PAOK-a, kjer je nekaj časa domoval že kot igralec. Všeč mu je hitra, moderna košarka, rojenega Konjičana skrbi za prihodnost trenerskega poklica.

V trenerske vode se vračate v Grčiji, v vročem Solunu. Zakaj ste izbrali PAOK?

Življenje tam je super, predstavitev ekipe smo imeli v vasici ob morju, tam je do mene pristopil nek gospod in mi rekel: 'Dobrodošli doma.' Zdelo se mi je lepo, da se me še vedno spomnijo, v Grčiji sem preživel nekaj lepih let, tudi kot trener pri Iraklisu. Grki so narod, ki obožuje šport, ne bom rekel, da je košarka številka 1, je pa zelo pomembna.

Je težje biti klubski trener ali selektor? Vi ste izkusili oboje.

Veliko lepše je biti trener v klubu, sploh ni primerjave. Biti selektor je najtežji posel, splača se le, če za to dobiš zelo dober denar. Edino zaradi denarja je dobro biti selektor. Zakaj? Ker si obsojen na neuspeh, le z dvema trenerjema so po prvenstvu zadovoljni, s tistim, ki je postal prvak in s tistim, ki je osvojil tretje mesto. Za vse ostale je bil to 'fail', skoraj ne moreš zmagati. Zato je ta služba nehvaležna.