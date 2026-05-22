Rekord Bostona je na dosegu roke, Cleveland je sprožil in zgrešil

Če meriš na kralja, je bolje, da ne zgrešiš. Cleveland je imel na prvi tekmi finala vzhodne konference presenečenje na dosegu roke, nato pa so v manj kot 10 minutah zadnje četrtine zapravili 22 točk prednosti in New York je dobil prvo tekmo. Na drugi vprašanja o zmagovalcu ni bilo, z delnim izidom 18:0 so Kratkohlačniki potrdili vlogo favorita in zmagali s 109:93.

Evforiji v največjem ameriškem mestu ni videti konca, astronomske cene vstopnic pomenijo, da je spektakel v Madison Square Gardnu na voljo le peščici izbrancev, a to ne pomeni, da s priljubljenimi Knicks ne raja celotno mesto. Tokrat je voz potegnil naprej Josh Hart in eksplodiral s 26 točkami, NY je prebrodil slab prvi polčas Jalena Brunsona, ki je v drugem le našel občutek pri metu in tekmo končal z 19 točkami in 14 asistencami.

Josh Hart predstavlja srce in dušo bojevitih Kratkohlačnikov. FOTO: Sarah Stier/AFP

Odločilen je bil delni izid 18:0 sredi tretje četrtine, po katerem se Cleveland ni več pobral. V zadnjem delu igre so prišli na osem točk zaostanka, bližje pa niso uspeli in New York vodi z 2:0. »Knicks in Four!« je odmevalo v dvorani ob zadnji sireni.

Tako enostavno bržkone ne bo, Cleveland je že proti Detroitu zaostajal z 0:2 v zmagah, nato pa na domačih tleh izid poravnal in nekaj podobnega želijo storiti tudi tokrat. New York je v izvrstni formi, nanizali so devet zaporednih zmag v končnici in le še zmago zaostajajo za rekordno desetico, ki je uspela Bostonu na poti do naslova prvakov leta 2024. V finalu so Celtics takrat premagali prav Luko Dončića in Dallas Mavericks.

Jutri zjutraj bo na sporedu tretja tekma serije med San Antoniom in Oklahomo, ki je prejela dobre novice: poškodba Jalena Williamsa ni hujše narave, tik pred tekmo se bodo odločili, če bo nared za igro.

New York Knicks – Cleveland Cavaliers 109:93 (24:27, 29:22, 32:21, 24:23)

Hart 26, Brunson 19 in 14 asistenc, Towns 18 in 13 skokov; Mitchell 26, Harden 18.