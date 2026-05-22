Košarka

Rekord Bostona je na dosegu roke, Cleveland je sprožil in zgrešil

Košarkarji New York Knicks so na drugi tekmi v glasnem Madison Square Gardnu s 109:93 premagali Cleveland in so na pol poti do finala.
Tudi Mikal Bridges se je po neprepričljivem rednem delu sezone v končnici 'zbudil'.
Nejc Grilc
22. 5. 2026 | 07:00
22. 5. 2026 | 07:07
Če meriš na kralja, je bolje, da ne zgrešiš. Cleveland je imel na prvi tekmi finala vzhodne konference presenečenje na dosegu roke, nato pa so v manj kot 10 minutah zadnje četrtine zapravili 22 točk prednosti in New York je dobil prvo tekmo. Na drugi vprašanja o zmagovalcu ni bilo, z delnim izidom 18:0 so Kratkohlačniki potrdili vlogo favorita in zmagali s 109:93.

Wembanyama dobil odgovor, zdaj je v težavah San Antonio

Evforiji v največjem ameriškem mestu ni videti konca, astronomske cene vstopnic pomenijo, da je spektakel v Madison Square Gardnu na voljo le peščici izbrancev, a to ne pomeni, da s priljubljenimi Knicks ne raja celotno mesto. Tokrat je voz potegnil naprej Josh Hart in eksplodiral s 26 točkami, NY je prebrodil slab prvi polčas Jalena Brunsona, ki je v drugem le našel občutek pri metu in tekmo končal z 19 točkami in 14 asistencami. 

Josh Hart predstavlja srce in dušo bojevitih Kratkohlačnikov. FOTO: Sarah Stier/AFP
Josh Hart predstavlja srce in dušo bojevitih Kratkohlačnikov. FOTO: Sarah Stier/AFP

Odločilen je bil delni izid 18:0 sredi tretje četrtine, po katerem se Cleveland ni več pobral. V zadnjem delu igre so prišli na osem točk zaostanka, bližje pa niso uspeli in New York vodi z 2:0. »Knicks in Four!« je odmevalo v dvorani ob zadnji sireni.

Tako enostavno bržkone ne bo, Cleveland je že proti Detroitu zaostajal z 0:2 v zmagah, nato pa na domačih tleh izid poravnal in nekaj podobnega želijo storiti tudi tokrat. New York je v izvrstni formi, nanizali so devet zaporednih zmag v končnici in le še zmago zaostajajo za rekordno desetico, ki je uspela Bostonu na poti do naslova prvakov leta 2024. V finalu so Celtics takrat premagali prav Luko Dončića in Dallas Mavericks.

Jutri zjutraj bo na sporedu tretja tekma serije med San Antoniom in Oklahomo, ki je prejela dobre novice: poškodba Jalena Williamsa ni hujše narave, tik pred tekmo se bodo odločili, če bo nared za igro.

New York Knicks – Cleveland Cavaliers 109:93 (24:27, 29:22, 32:21, 24:23)
Hart 26, Brunson 19 in 14 asistenc, Towns 18 in 13 skokov; Mitchell 26, Harden 18.

Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Amaterski investitorji z mačkom v žaklju prežijo na kupce stanovanj

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
Nejc Gole 22. 5. 2026 | 07:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilnost 2026

Slovenija bo zaradi poselitve vedno avtomobilistična

V desetih letih ne bo več vozil na fosilna goriva, na kar bi bilo smotrno računati pri gradnji garaž, polnjenje pa bo potekalo podnevi, ne ponoči.
22. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Šport
Poslovna konferenca

Ustvarjanje zmagovalcev prihodnosti (VIDEO)

Emil Tedeschi: Kot predsednik kluba si le navijač. Danes smo priča dejstvu, da je šport postal velik posel; žal pa je v športu tudi veliko netransparentnosti.
Marjana Kristan Fazarinc 20. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Deset projektov, ki bodo preobrazili slovensko zdravstvo

Na konferenci o zdravstvu prihodnosti so razpravljali o digitalni transformaciji v zdravstvu, o pomenu tega in izkušnjah iz prakse.
Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 20:39
Preberite več

