Rekordna vsota za Jordanove copate

New York

Michael Jordan je osvojil šest naslovov prvaka lige NBA s Chicago Bulls. FOTO: AFP

Dokumentarec zvišal ceno

- Na dražbi športnih artiklov znane hiše Sotheby‘s je padel nov rekord. Par podpisanih športnih copat Air Jordan 1, ki jih je nosil legendarni ameriški košarkar, je danes prinesel rekordnih 560.000 ameriških dolarjev (približno 518 tisoč evrov).Športni copati rdeče, bele in črne barve, izdelani leta 1985, ki nosijo Jordanov podpis, so podrli prejšnji rekord tako imenovanih luninih tekaških copat iz leta 1972. Eden prvih artiklov proizvajalca Nike je prav tako prek dražbene hiše Sotheby‘s julija lani dosegel ceno 437.500 dolarjev.Iz dražbene hiše so sporočili, da je do rekorda prišlo tudi zaradi Jordanmanije, ki jo je sprožil dokumentarec The Last Dance oziroma Zadnji ples, ki ga o zlatih letih legendarnega košarkarja predvajata ESPN v ZDA in Netflix v preostalem svetu.Jordanovi športni copati so kljub temu na dražbi presegli vsa pričakovanja, čeprav gre za najbolj značilne tistega časa.