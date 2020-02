Rekordnih 17 minut za Čančarja, Porzingis z zlomljenim nosom (VIDEO)

Dragić v 31 minutah zbral 13 točk

Ljubljana – V ligi NBA so tokrat igrala vsa tri moštva, katerih člani so tudi slovenski košarkarji. Uspešni so bili le Denver Nuggets, ki so v gosteh z 98:95 strli odpor ekipe Utah Jazz.je dobil zanj rekordnih 17 minut igre, v katerih je dosegel štiri točke, s čimer je izenačil svoj osebni rekord.Mladi Koprčan, ki pred tem v najmočnejši košarkarski ligi na svetu na parketu nikoli ni prebil več kot treh minut, je iz igre zadel en poskus za dve točki (z zabijanjem) in zgrešil oba meta tri točke. Zadel je tudi oba prosta meta. V statistiko je vpisal še štiri skoke, eno blokado in dve izgubljeni žogi.Največji delež je k zmagi Denverja prispeval Kanadčan, ki je zbral 31 točk, le eno manj je za zmagovalce dosegel Srb. Najbolj učinkovit v dresu Utaha je bil Američan(21), Hrvatjih je dodal 16.Košarkarji kluba Miami Heat so na tujem s 111:128 klonili pred Los Angeles Clippers. Slovenski asje v 31 minutah dosegel zanj skromnih 13 točk (prosti met: 1:1, za dve: 3:8, za tri: 2:6). Najboljši strelec Vročice je bil Američan(25), najzaslužnejša za zmago Los Angelesa pa sta bila njegova rojakain(oba po 23).Dallas Mavericks so morali brez poškodovanegadoma s 107:121 priznati premoč zasedbi Memphis Grizzlies, pri katerih je bil z 21 točkami najbolj razpoložen Američan. Največ točk za Teksašane je dosegel latvijski velikan(32), ki mu je sicerv tretji četrtini s komolcem zlomil nos.