Reprezentancam pod obroči bo pomagal še Dončić starejši

Slovenskim košarkarjem tudi leto 2024 prinaša pomembne obveznosti. Že 22. in 25. februarja čakata moško člansko reprezentanco uvodni tekmi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2025 z Ukrajino in Izraelom v Kopru (četrta članica skupine A je Portugalska), med 2. in 7. julijem v Pireju še kvalifikacije za olimpijske igre, dejavne bodo tudi mlade selekcije. Nad vsemi bo odslej bdel nekdanji igralec in trener Saša Dončić, saj je prevzel vlogo športnega direktorja KZS, usklajeval bo komunikacijo med igralci, vodstvom zveze in selektorji različnih kategorij.

»Težko bi našli bolj kvalificiranega moža za to nalogo, kot je Saša,« ob današnji predstavitvi zagotovil predsednik KZS Matej Erjavec, zakaj? Zakaj je moral poiskati nadomestno rešitev? Kaj vse bo zajemalo delo Dončića st.? Kako bo usklajeval svoje poslanstvo s sinom Luko in prijateljem Erjavcem? Kakšno vlogo je imel denar pri njegovi odločitvi?