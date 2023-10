Reprezentanta Blažič in Prepelič odločilna za zmago

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 5. kolu lige ABA premagali SSc Derby s 102:93 (27:18, 51:39, 72:63). Tako so prekinili niz treh porazov, to je njihova tretja zmaga v ligi ABA oziroma četrta v trinajstih tekmah v treh različnih tekmovanjih to sezono. Ljubljančani so proti superpokalnemu prvaku regionalne lige vodili večji del srečanja, v napeti končnici pa sta ključno vlogo odigrala slovenska reprezentanta Jaka Blažič in Klemen Prepelič.

Blažič (21 točk, met 5:11) je v 37. minuti zadel pomembno trojko za 85:80, Prepelič (23 točk, 13 podaj) pa je bil dve minuti in pol pred koncem natančen za 89:82. Cedevita Olimpija je hkrati dobila skok 29:28, imela je več podaj od tekmeca (24:21), predvsem pa je bila zelo natančna s črte prostih metov. Zadela je 34 poskusov od 35.

Cedevita Olimpija – SC Derby 102:93 (27:18, 51:39, 72:63) Dvorana Stožice, 1200 gledalcev, sodniki Obrknežević, Ćalić (oba Srbija), Nedović (Slovenija). Cedevita Olimpija: Stewart 11, Sow 14 (6:6), Radović 3, Glas 3, Blažič 21 (8:8), Matković 17 (1:1), Prepelič 23 (15:16), Jones 2, Ščuka 4 (2:2), Klobučar 2, Šaškov 2 (2:2); SC Derby: Bogavac 12 (1:1), Pavlićević 5, Hadžibegović 7 (2:2), Baćović 4, Ivišić 4, Dawkins 18 (3:3), Drobnjak 5 (1:2), Drežnjak 18 (6:7), Kamenjaš 11 (1:1), Kapusta 6 (2:2), Mirković 3; prosti meti: Cedevita Olimpija 34:35, SC Derby 16:18; met za tri točke: Cedevita Olimpija 8:26 (Blažič 3, Prepelič 2, Radović, Glas, Stewart), SC Derby 9:24 (Bogavac 3, SC Derby 29; pet osebnih: Matković (37.), Drežnjak (40.).

Cedevita Olimpija bo tudi v prihajajočem tednu obe tekmi igrala doma. V torek bo v evropskem pokalu gostila ekipo iz Vilniusa BC Wolves (18.30), v soboto pa jo v Stožicah čaka Borac iz Čačka.