Res je: Dončić v Jordanovi družini

Uradnih podatkov o vrednosti in dolžini pogodbe še ni, številke, ki so se pojavile v preteklih dneh, pa so bile precej enotne. FOTO: Afp

Potem ko so specializirani ameriški mediji že pred dnevi poročali o tem, da bosklenil bogato finančno pogodbo z dobaviteljem športnih copat, je zdaj ta dogovor tudi uraden. Proizvajalec športne obutve Nike oziroma njegova znamka Jordan je potrdil, da je Dončič odslej član njihove družine.Znamki Nike in Jordan sta novico objavili na twitterju, kjer so zapisali Družina leti skupaj in v kratkem videu z Luko Dončićem sporočili: Res je. Dobrodošel v družini.Dončić je, kot so poročali ameriški mediji, po večmesečnem preizkušanju različne obutve sklenil, da bo v naslednjih letih nosil športne čevlje znamke Jordan Brand. V soboto je novinar medijske hiše The Athletic Tim Cato, ki je specializiran za košarko ter novice o Dallas Mavericks, prek twitterja zapisal, da je le še vprašanje časa, kdaj bo slovenski superzvezdnik odločitev potrdil tudi s podpisom.Uradnih podatkov o vrednosti in dolžini pogodbe še ni, številke, ki so se pojavile v preteklih dneh, pa so bile precej enotne. Dončić naj bi za petletno pogodbo prejel okoli 100 milijonov dolarjev. V klubu bo v drugi sezoni igranja v ligi NBA dobil približno 7,5 milijona dolarjev.Dončić bo ob, prvem izboru na letošnjem draftu, tako osrednji obraz znamke Jordan Brand. Te športne copate izdeluje Nike v sodelovanju z legendarnim, najbogatejšim (nekdanjim) športnikom na svetu. Po podatkih revije Forbes je Jordanovo bogastvo ocenjeno na 1,9 milijarde dolarjev.