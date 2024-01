Ricky Rubio se zaradi depresije ne bo več vrnil v ligo NBA

Po dvanajstih letih je španski košarkarski zvezdnik Ricky Rubio zaprl poglavje v ligi NBA. Potem ko je s Clevelandom dosegel dogovor o prekinitve pogodbe, je na družbenem omrežju X potrdil, da ne bo več igral košarke v ZDA.

Španec je lansko poletje pred svetovnim prvenstvom presenetil z začasnim umikom zaradi težav z duševnim zdravje. Najmlajši košarkar, ki je kdajkoli zaigral v ligi ACB, in tudi najkoristnejši igralec svetovnega prvenstva leta 2019, bi utegnil umik spremeniti tudi v dokončno igralsko upokojitev.

»Eden od najtežjih dni v mojem življenju je bil 30. julij. Misli so mi odtavale v temne vode. Vedel sem, da plujem v to smer, a si nisem mislil, da tega ne bom imel pod nadzorom. Naslednji dan sem se odločil, da bom končal profesionalno kariero. Nekega dne, ko bo pravi trenutek, bom delil izkušnjo in s tem pomagal drugim, ki jih pestijo podobne težave. Še vedno delam na svojem duševnem zdravju in sem ponosen, da mi gre vsak dan bolje,« je med drugim zapisal pogumni športnik, in dopustil možnost vrnitve na parket, če si bo opomogel. A le v Španiji.

Katalonec je v NBA igral 698 tekem za Minnesoto, Utah,Phoenix in Cleveland. ter v povprečju dosegal 10,8 točke na tekmo ter 4,1 skoka in 7,4 asistence. Rubio je tudi košarkar, ki je dosegel tudi največ točk v zgodovini olimpijskih iger proti ZDA. V Tokiu jih je nasul 38. Še več, 43, a le na svetovnem prvenstvu, jih je dosegel le legendarni Brazilec Oscar Schmid.