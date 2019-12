Rimac: Nanterre je odlična priložnost, ki jo kaže izkoristiti

Kot na vlaku smrti se počutijo košarkarji Cedevite Olimpije v zadnjih tednih. V ligi ABA zaradi vrtoglavih vzponov in padcev, v evropskem pokalu pa bo zaradi petih uvodnih porazov vsak nadaljnji spodrsljaj zanje že usoden. Z zmagami nad Darušafako, Unicsom Kazanom in Brescio so se obdržali med živimi, drevi ob 20.45 pa se bodo poskušali vnovič ogniti giljotini v pariškem predmestju Nanterru, kjer so jo vse do leta 1981 uradno uporabljali za izvrševanje smrtne kazni.



V tokratni tekmi bo – vsaj v športnem pomenu – šlo za življenje ali smrt za obe moštvi. Nanterre in Cedevita Olimpija imata namreč dve koli pred koncem uvodnega dela evropskega pokala zmago zaostanka za 4. mestom, ki še vodi v drugi krog, in poraženec bo danes izgubil zadnji ščepec možnosti za napredovanje. Še posebej težka naloga čaka Ljubljančane: gostovali bodo pri tekmecu, s katerim so izgubili že v Stožicah s 87:93 (Simonović 21, Miller-McIntyre 19, Boatright 16, Blažič 12; Moore 25, Cordinier 20, Smith 16, Butterfield 14) in bo danes močnejši za branilca Kennyja Cheryja, sicer prvega strelca (povp. 16) in podajalca (3,3) moštva.



Da se trenutno deveta zasedba francoskega prvenstva (5:8) še ni odrekla evropskim upom, potrjuje tudi njena zmaga v prejšnjem kolu v Kazanu. To je skupaj z dvema nepričakovanima zmagama Brescie, najprej v Badaloni in sinoči še v Istanbulu, dodatno zapletlo položaj stožiškega moštva, ki bo v zadnjem kolu gostilo Joventut s Klemnom Prepeličem in Alenom Omićem.

Globinska igra in obramba

»Po slabem štartu moramo na tekmo z Nanterrom gledati kot na odlično priložnost, ki jo kaže izkoristiti. Naši tekmeci so v dobri formi in so v francoskem DP dosegli tri zmage v zadnjih štirih kolih. Gre za zelo dobro ekipo, njeni košarkarji igrajo agresivno in veliko tečejo v tranzicijskih napadih. V soboto so v gosteh ugnali še Strasbourg s 93:90,« opozarja Olimpijin trener Slaven Rimac, ki dobro pozna značilnosti igre francoskega moštva in tudi njegove šibke točke.



»Priložnost bomo iskali predvsem z globinsko igro, pri kateri bodo morali biti dejavni tako naši centri kot zunanji košarkarji. Nanterre namreč nima veliko izrazito visokih mož, težko pa se bodo v obrambi odzvali tudi njegovi branilci, čeprav so odlični v napadu. Marsikaj sicer nadomestijo z agresivnostjo, a menim, da moramo poskusiti v tem slogu, imeti pa moramo seveda tudi dober strelski dan,« je prepričan stožiški strateg. Zaveda se tudi, da bo morala svoj delež prispevati tudi obramba, ki je na zadnjih dveh gostovanjih (resda v ligi ABA) odpovedala: v Zadru je prejela 101 točko, v Podgorici 93; kar 78 že v prvih treh četrtinah.



»V zadnjem času res igramo po načelu toplo-hladno. Zadrski polom vendarle nima skupne točke z drugimi dvoboji, saj tam ni bil nihče pripravljen na tekmo. V Podgorici smo pokazali dva različna obraza, v prvem polčasu smo prejeli veliko točk zaradi napak v napadu, drugi polčas pa se je kljub vsemu končal neodločeno, saj so naši fantje prikazali več mentalne čvrstosti. Tudi v Parizu bomo morali igrati motivirano, energično in odgovorno. Če nam bo uspelo, se nam ne bo treba ničesar bati,« napoveduje Slaven Rimac.



Pari 9. kola v skupini C, danes: Nanterre – Cedevita Olimpija (20.45), Joventut – Unics Kazan (20.45); odigrano sinoči – Darušafaka : Brescia 61:70; vrstni red: Unics Kazan 5:3, Darušafaka in Brescia po 5:4, Joventut 4:4, Nanterre in Cedevita Olimpija po 3:5; pari zadnjega kola – torek, 17. t. m.: Brescia – Nanterre (21); sreda, 18. t. m.: Unics Kazan – Darušafaka (17.30), Cedevita Olimpija – Joventut (18.30).