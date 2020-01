Rimac že bivši, prihaja Golemac ali Zdovc?

Ljubljana - Po porazu proti Kopru Primorski se pri Cedeviti Olimpiji niso prav dolgo obotavljali in se razšli s trenerjem Slavenom Rimcem. Ljubljanske košarkarje bi utegnil prevzeti Jurica Golemac, kot je bilo vse bolj pogosto slišati, ali Jure Zdovc.



Že četrti poraz v nizu v ligi ABA je tako rekoč moral prinesti spremembe na trenerskem stolčku. »Slaven Rimac ni več trener Cedevite Olimpije,« so sporočili iz ljubljanskega košarkarskega kluba in dodali, da so se s 45-letnim hrvaškim trenerjem dogovorili za sporazumno prekinitev pogodbe.



Najresnejši kandidat Golemac je bil po decembrskem odhodu iz Primorske blizu podgoriški Budućnosti, a do dogovora ni prišlo. Drugi kandidat Zdovc pa je še vedno na plačilnem seznamu kluba, potem ko so ga po prihodu Cedevite odstavili.