Rion Brown okrepil Cedevito Olimpijo

Ljubljana – Cedevita Olimpija je dobila še eno okrepitev, krilnega košarkarja Riona Browna. Osemindvajsetletni in 198 cm visoki Američan je podpisal enoletno pogodbo.



Brown je del minule sezone preživel pri Panathinaikosu. V evroligi je igral na osmih tekmah, ob skromni vlogi (malo več kot dve minuti na tekmo) pa je v seštevku dosegel tri točke. V grškem prvenstvu je v osmih nastopih prišel do povprečja 6,3 točke, 2,3 asistence in 1,8 skoka.

Golemac je zadovoljen

Januarja letos se je preselil v Turčijo k Tofašu in v evropskem pokalu na treh tekmah dosegal 12,7 točke, 3 asistence in 2 skoka, v turškem prvenstvu pa na petih tekmah beležil 13,8 točke, 4,2 skoka in 3,2 asistence. Pred tem je v Evropi igral za Hapoel Tel Aviv, Excelsior iz Bruslja, finsko Katajo in grški Promitheas.



Olimpijin trener Jurica Golemac meni: »Z Rionom smo dobili še zadnji manjkajoči del v naši zgodbi. Gre za ostrostrelca, ki najbolje igra v uigranem sistemu. Dolgo smo iskali takšnega košarkarja, prepričani smo, da smo ga našli ter da nam bo lahko pomagal pri dobrih predstavah in konkurenčnosti v vseh tekmovanjih. Komaj čakamo, da se nam bo pridružil in pokazal svoje odlike.«