Rob Pelinka: Luka Dončić je najboljši napadalec na svetu

Los Angeles Lakers so po odhodu LeBrona Jamesa potegnili črto (»Razšli smo se brez hude krvi,« pravi Pelinka) in moštvo povsem prilagodili okusu prvega zvezdnika Luke Dončića. Generalni direktor Rob Pelinka je pred začetkom priprav na sezono 2026/27 poudaril, da so Jezerniki izpolnili vse tri glavne poletne cilje: zadržali Austina Reavesa, pripeljali centra prihodnosti in pomladili igralski kader.

»Želeli smo zadržati Austina Reavesa, želeli smo najti način, kako pripeljati centra, ki bo prihodnost našega moštva, nato pa sestaviti mlajšo ekipo igralcev, ki ustrezajo košarki JJ Redicka,« je načrt opisal Pelinka. Reaves je podpisal novo štiriletno pogodbo, največja okrepitev pod obročem pa je postal 218 centimetrov visoki Walker Kessler. Zanj so Lakers v Utah poslali dva nezaščitena izbora prvega kroga in dve pravici do zamenjave izborov, Kessler pa je podpisal štiriletno pogodbo za 130 milijonov dolarjev.

Visoka cena Pelinke ni odvrnila. »Petindvajsetletni centri, ki lahko igrajo na obeh straneh igrišča in so popolnoma prilagojeni našima dvema najbolje plačanima igralcema, Luki in Austinu, ne obstajajo. Ni jih na naboru, ne postanejo prosti igralci, na sploh jih je zelo malo. In ko se ponudi priložnost, da takšnega igralca pripelješ ob Dončića, razmišljaš drugače. Cena je, kakršna je, « je dejal. Ob Dončiću, Reavesu in Kesslerju so Lakers poleti pripeljali še Quentina Grimesa, Sandra Mamukelashvilija in Collina Sextona, hkrati pa so se poslovili od več veteranov.

Cilj je bil jasen: starostno strukturo moštva približati 27-letnemu Dončiću, ki je po odhodu 41-letnega Jamesa dokončno prevzel vlogo osrednjega obraza franšize. »Luka Dončić je najboljši napadalno usmerjeni igralec košarke na svetu,« je druženje s sedmo silo zaključil Pelinka.

Precej dela čaka tudi trenerja JJ Redicka, saj sta dve mesti v začetni peterki še odprti. Lakers so pred sezono organizirali pripravljalni kamp v Las Vegasu, nato pa obiskali tudi Dončićevo Slovenijo. »V zadnjih šestih ali sedmih letih v ligi NBA sem opazil, da so najboljše ekipe tudi najbolj povezane. Resnično verjamem, da bo ta skupina povezana že od prvega dne,« je dejal Redick.

Lakers so v minuli sezoni dosegli 53 zmag in se prebili do polfinala zahodne konference, letos želijo vsaj stopničko višje.