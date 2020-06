Rogaška se boji drugega vala

Rogaška Slatina

- Košarkarski klub Rogaška v sezoni 2020/21 ne bo sodeloval v ligi Aba 2. Kot je klub zapisal na svoji spletni strani, je glavni razlog za zavrnitev povabila strah pred drugim valom novega koronavirusa.»Po opravljenih razgovorih je vodstvo košarkarskega kluba Rogaška sprejelo odločitev, da bi bilo glede na situacijo s covidom-19 sodelovanje v tekmovanju preveliko tveganje. Kot glavne negotovosti imamo ob morebitnem drugem valu namreč v mislih predvsem prehajanje državnih meja in različne režime po posameznih državah, ki jih je v tem trenutku nemogoče napovedati in načrtovati. Ob tem klubom ostajajo vsi stroški igralcev in osebja tudi v primeru morebitne vnovične prekinitve prvenstev. Potrudili se bomo, da si skozi igranje v domačem prvenstvu znova priigramo uvrstitev v ligo Aba 2 v sezoni 2021/2022, ko bodo verjetno znane že vse posledice in ukrepi zaradi koronavirusa,« je zapisal klub iz Rogaške Slatine.Rogaška je bila del lige Aba 2 vse od ustanovitve tekmovanja leta 2017. Najboljšo uvrstitev je zabeležila v premierni sezoni, ko je za las zgrešila napredovanje v končnico oziroma četrto mesto. Drugo sezono je bila deseta v dvanajstčlanski ligi, lani je zasedla sedmo mesto, letos pa je bilo tekmovanje zaradi izbruha pandemije prekinjeno tik pred koncem.