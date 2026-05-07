Romantična zaroka Roka Radovića s hrvaško vplivnico pod vršaci

Zaročni prstan iz Tanzanije, violončelo v ozadju in razgled na Julijske Alpe za usodni da. Slovenski reprezentant iz Cedevite Olimpije v sedmih nebesih.
Galerija
P. Z.
7. 5. 2026 | 19:20
7. 5. 2026 | 19:26
2:42
A+A-

Hrvaška vplivnica in ustvarjalka spletnih vsebin Petra Dimić je razkrila, da se je zaročila s slovenskim košarkarjem Rokom Radovićem, članom ljubljanske Cedevite Olimpije in slovenskim reprezentantom. Novico je delila na družbenih omrežjih, kjer je podrobneje opisala tudi samo zaroko, ki se je po njenih besedah odvila v slovenskem alpskem okolju.

ŠPORT ZASEBNO

Radović je pokazal pot, Blažič in DJ bosta skrbela za mir

Kot je povedala za hrvaško revijo Gloria, jo je partner presenetil med izletom v Kranjsko Goro. Sprva naj bi mislila, da gre za običajen oddih, nato pa jo je Radović odpeljal na razgledno točko ob jezeru Jasna, kjer jo je ob glasbi violončela zaprosil za roko. Dogodek se je nadaljeval v gorski koči z razgledom na Alpe, kjer so ju čakali šampanjec, vrtnice in večerja v dvoje.

Rok Radović se je izkazal na lanskem eurobasketu. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

Posebno pozornost je na družbenih omrežjih pritegnila zgodba o zaročnem prstanu. Dimićeva je razkrila, da ga je Radović našel med potovanjem po Tanzaniji, zaradi česar naj bi imel zanju še posebno simbolno vrednost. Po njenih besedah profesionalnega snemanja ali fotografa nista imela, zato je večina trenutkov ostala zgolj v osebnem spominu.

Radović (24) velja za enega bolj prepoznavnih igralcev mlajše generacije slovenske košarke. Rodil se je leta 2001 v Ljubljani, visok je 201 centimeter in igra na položaju krila. Že kot najstnik se je pridružil sistemu zagrebške Cedevite, po združitvi klubov pa je postal del Cedevite Olimpije.

Rok Radović igra za Cedevito Olimpijo. FOTO: ABA

Prvo profesionalno pogodbo je podpisal leta 2019, v zadnjih sezonah pa si je postopno izboril vse pomembnejšo vlogo v ljubljanskem klubu. Z ljubljanskim klubom je osvojil več naslovov državnega prvaka in pokalnih lovorik, medtem ko je februarja 2023 debitiral tudi za člansko slovensko reprezentanco v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Estoniji.

Par je v zadnjih letih del zasebnega življenja sicer že občasno delil na družbenih omrežjih, a je odnos večinoma ohranjal zunaj medijske pozornosti. Tokratna objava je zato hitro sprožila veliko odzivov med sledilci in športno javnostjo, predvsem v Sloveniji in na Hrvaškem. Datuma poroke za zdaj še nista razkrila.

Prstan se je lepo prilegal. FOTO: instagram/Petra Dimić

