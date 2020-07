Roko Leni Ukić je novi zmaj

Ljubljana - Košarkarski klub Cedevita Olimpija je za novo tekmovalno sezono 2020/21 na položaju organizatorja igre okrepil hrvaški košarkar Roko Leni Ukić. Dolgoletni član in kapetan hrvaške reprezentance je z ljubljanskim klubom podpisal enoletno pogodbo, so sporočili iz tabora zmajev.



Ukić, izkušeni hrvaški reprezentant, je minuli dve sezoni preživel v Franciji, v tekmovalni sezoni 2017/18 pa je še drugič v svoji karieri nosil dres takratne zagrebške Cedevite. Za Cedevito je Ukić namreč igral tudi v sezoni 2014/15. Organizator igre, ki v višino meri 196 centimetrov, je v svoji 20-letni karieri izkušnje pridobival v različnih tekmovanjih na najvišji ravni, dve sezoni pa je med drugim preživel tudi v ligi NBA. V najmočnejši ligi na svetu je v sezoni 2008/09 nosil dres Toronto Raptors, sezono kasneje pa je branil barve Milwaukee Bucks.



Ukić je v elitni evroligi igral kar devet sezon, skupno na 154 tekmah. V povprečju je dosegal 8,6 točke, 2,6 asistence in 2,1 skoka na tekmo.