Španski zvezdnik o Dončiću: Nor bi bil, če ga ne bi želel

Skupinski del evropskega prvenstva je končan, kakovost in intenzivnost igre sta navdušila številne opazovalce, ob parketu je tekme spremljalo nekaj velikih imen evropske in svetovne košarke. Veliko pozornosti je v Limassolu na Cipru požel Rudy Fernandez, več kot desetletje gonilna sila madridskega Reala in španske reprezentance, ki je leta 2022 pod vodstvom Sergia Scariola osvojil naslov evropskih prvakov, preden je košarkarske čevlje obesil na klin.

»Uživam, ko spremljam tekme ob parketu, raje bi seveda igral, a ta vlak je zame odpeljal. Nekaj izvrstnih moštev sem videl v akciji, navdušila me je Turčija, Ergin Ataman mojstrsko vodi to moštvo, še bolj pa Grčija. Vassilis Spanoulis ima končno na voljo popolno moštvo, s Kostasom Sloukasom na položaju organizatorja igre in Giannisom Antetokounmpom na centru. Prepričan sem, da gradijo nekaj posebnega,« je videno v prvem tednu eurobasketa ocenil Fernandez.

FOTO: Delo

Številni zvezdniki iz lige NBA so prvenstvu dodali prestiž, podrobno eurobasket spremlja tudi ameriška košarkarska javnost, Fernandez pa verjame, da je pot do zmage možna tudi brez velezvezdnika. »Če bi mi kdo ponudil Nikolo Jokića, bi seveda raje igral z njim, poglejte kaj počneta on in Luka Dončić na igrišču. Bil bi nor, če si ju ne bi želel v moštvu. Vsi so osredotočeni na Luka, potem pa na eurobasketu doseže trojni dvojček , to ni enostavno. Še vedno pa mislim, da v Evropi več pomeni dobra in uigrana ekipa, tako smo tudi mi leta 2022 prišli do naslova. Takrat nas nihče ni uvrščal med favorite,« je Fernandez pohvalil srbskega in slovenskega zvezdnika.

Jokić se bo v zvezdniškem dvoboju iz lige NBA v soboto zvečer pomeril z Laurijem Markkanenom, Dončić bo igral dan kasneje. Z izločilnimi dvoboji se evropsko prvenstvo začenja zares, premalo selektiven skupinski del je še dovoljeval spodrsljaje, zdaj popravnih izpitov ni več. Osmina finala je na vsakem tekmovanju polna pasti in presenečenj, nekaj se jih v naslednjih dneh obeta tudi v Rigi, kjer se bodo do prihodnje nedelje moštva borila za evropsko košarkarsko krono.