    Košarka

    Rušilni moč prvakov ne jenja

    Oklahoma City je z osmo zmago od začetka sezone lige NBA še izboljšala svoj rekord. Jutri zjutraj evropski dvoboj Luka Dončić – Victor Wembanyama.
    Chet Holmgren in drugi košarkarji Oklahome so brez težav opravili z zdesetkanimi tekmeci iz Los Angelesa. FOTO: Kirby Lee/Imagn Images Via Reuters Connect
    Galerija
    Chet Holmgren in drugi košarkarji Oklahome so brez težav opravili z zdesetkanimi tekmeci iz Los Angelesa. FOTO: Kirby Lee/Imagn Images Via Reuters Connect
    Š. R., STA
    5. 11. 2025 | 08:11
    3:36
    Oklahoma City je z osmo zmago od začetka sezone lige NBA še izboljšala rekord franšize Thunder. Proti Los Angeles Clippers so košarkarji Oklahome v gosteh slavili s 126:107, razliko pa napravili predvsem ob koncu tretje in v zadnji četrtini.

    Oslabljeni Clippers, manjkala sta Kawhi Leonard in Bradley Beal, so sprva še držali stik zavoljo razpoloženega Jamesa Hardna (25 točk). Temu se je nato v nadaljevanju ustavilo, vajeti pa je prevzel lanski najkoristnejši igralec Shai Gilgeous-Alexander. Ta je dvoboj končal s 30 točkami in 12 asistencami.

    Za prvake iz Oklahome je to najboljši start v sezono v zgodovini franšize, odkar je ta bazirana v Oklahomi. Z osmimi zmagami so prepričljivo na vrhu zahodne konference. Sledijo jim San Antonio Spurs (5-1) in Los Angeles Lakers (6-2) s slovenskim asom Luko Dončićem. Ljubljančana naslednja tekma čaka prav proti Spurs v noči na četrtek.

    Ponoči je bilo v NBA na sporedu še pet tekem. V dvoboju vodilnih ekip vzhodne konference so Chicago Bulls s 113:111 premagali Philadelphio 76ers. Philadelphia je v zadnji četrtini vodila že s 101:88 ter štiri minute pred koncem tudi 109:102, a so se domači biki vrnili na krilih Josha Giddeya.

    Avstralec je dosegel trojni dvojček z 29 točkami, 15 skoki, zadnjo od svojih 12 asistenc pa je prispeval tri sekunde pred koncem, ko je v kotu našel Nikolo Vučevića, ki je zadel odločilno trojko. Giddey je postal prvi košarkar Chicaga po slovitem Michaelu Jordanu (1989) z dvema zaporednima trojnima dvojčkoma.

    Chicago ima na vrhu vzhoda šest zmag in poraz, Philadelphia, pri kateri je Tyrese Maxey dosegel 39 točk, je zdaj pri razmerju 5-2.

    Josh Giddey (desno) je prvi košarkar Chicaga po slovitem Michaelu Jordanu, ki je dosegel zaporedna trojna dvojčka. FOTO: Kamil Krzaczynski/Imagn Images Via Reuters Connect
    Golden State Warriors so s 118:107 po dobrem začetku dvoboja premagali Phoenix Suns. Soncem ni pomagalo niti 38 točk Devin Bookerja, Stephen Curry je za bojevnike dosegel 28 točk (9/23 iz igre). Golden State je zabeležil peto zmago na osmi tekmi. Phoenix ima tri zmage po prav tako osmih tekmah.

    Toronto Raptors so do četrte zmage v sezoni in tretje zaporedne prišli po prepričljivem slavju nad Milwaukee Bucks s 128:100. Scottie Barnes in RJ Barret sta dosegla po 23 točk, eno manj je za Milwaukee prispeval Giannis Antetokounmpo.

    Atlanta Hawks so bili s 127:112 kljub odsotnosti prvega zvezdnika Traeja Younga boljši od Orlando Magic. Prvo zmago v sezoni so zabeležili New Orleans Pelicans.

    Pelikani so s 116:112 ugnali Charlotte Hornets. Ob zmagi pa so že pred tekmo izvedeli, da bodo vsaj naslednjih 10 dni zaradi poškodbe stegenske mišice igrali brez prvega zvezdnika Ziona Williamsona.

    Oklahoma City ThunderLiga NBAShai Gilgeous-AlexanderLuka Dončić

