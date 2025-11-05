Rušilni moč prvakov ne jenja

Oklahoma City je z osmo zmago od začetka sezone lige NBA še izboljšala rekord franšize Thunder. Proti Los Angeles Clippers so košarkarji Oklahome v gosteh slavili s 126:107, razliko pa napravili predvsem ob koncu tretje in v zadnji četrtini.

Oslabljeni Clippers, manjkala sta Kawhi Leonard in Bradley Beal, so sprva še držali stik zavoljo razpoloženega Jamesa Hardna (25 točk). Temu se je nato v nadaljevanju ustavilo, vajeti pa je prevzel lanski najkoristnejši igralec Shai Gilgeous-Alexander. Ta je dvoboj končal s 30 točkami in 12 asistencami.

Za prvake iz Oklahome je to najboljši start v sezono v zgodovini franšize, odkar je ta bazirana v Oklahomi. Z osmimi zmagami so prepričljivo na vrhu zahodne konference. Sledijo jim San Antonio Spurs (5-1) in Los Angeles Lakers (6-2) s slovenskim asom Luko Dončićem. Ljubljančana naslednja tekma čaka prav proti Spurs v noči na četrtek.

Ponoči je bilo v NBA na sporedu še pet tekem. V dvoboju vodilnih ekip vzhodne konference so Chicago Bulls s 113:111 premagali Philadelphio 76ers. Philadelphia je v zadnji četrtini vodila že s 101:88 ter štiri minute pred koncem tudi 109:102, a so se domači biki vrnili na krilih Josha Giddeya.

Avstralec je dosegel trojni dvojček z 29 točkami, 15 skoki, zadnjo od svojih 12 asistenc pa je prispeval tri sekunde pred koncem, ko je v kotu našel Nikolo Vučevića, ki je zadel odločilno trojko. Giddey je postal prvi košarkar Chicaga po slovitem Michaelu Jordanu (1989) z dvema zaporednima trojnima dvojčkoma.

Chicago ima na vrhu vzhoda šest zmag in poraz, Philadelphia, pri kateri je Tyrese Maxey dosegel 39 točk, je zdaj pri razmerju 5-2.

Josh Giddey (desno) je prvi košarkar Chicaga po slovitem Michaelu Jordanu, ki je dosegel zaporedna trojna dvojčka. FOTO: Kamil Krzaczynski/Imagn Images Via Reuters Connect

Golden State Warriors so s 118:107 po dobrem začetku dvoboja premagali Phoenix Suns. Soncem ni pomagalo niti 38 točk Devin Bookerja, Stephen Curry je za bojevnike dosegel 28 točk (9/23 iz igre). Golden State je zabeležil peto zmago na osmi tekmi. Phoenix ima tri zmage po prav tako osmih tekmah.

Toronto Raptors so do četrte zmage v sezoni in tretje zaporedne prišli po prepričljivem slavju nad Milwaukee Bucks s 128:100. Scottie Barnes in RJ Barret sta dosegla po 23 točk, eno manj je za Milwaukee prispeval Giannis Antetokounmpo.

Atlanta Hawks so bili s 127:112 kljub odsotnosti prvega zvezdnika Traeja Younga boljši od Orlando Magic. Prvo zmago v sezoni so zabeležili New Orleans Pelicans.

Pelikani so s 116:112 ugnali Charlotte Hornets. Ob zmagi pa so že pred tekmo izvedeli, da bodo vsaj naslednjih 10 dni zaradi poškodbe stegenske mišice igrali brez prvega zvezdnika Ziona Williamsona.