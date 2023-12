S 27. zaporednim porazom je Detroit postal absolutni rekorder lige NBA

V Detroitu so se bali črnega scenarija, v noči na sredo so ga tudi dočakali. Brooklyn Nets so bili s 118:112 boljši od domačinov v Little Ceasars Areni, kjer kljub rekordu ni bilo nobenega razloga za slavje. Ekipa iz »Motor Cityja« je izgubila še 27. zapored in postavila absolutni rekord lige po zaporednih porazih v isti sezoni.

Doslej je največ, 28, zaporednih tekem izgubila Philadelphia, a v dveh različnih sezonah (2014/15 in 2015/16), Detroit pa je zapisan v zgodovinske knjige z največ zaporednimi porazi v isti sezoni. Nazadnje so slavili na prvi domači tekmi sezone 2. oktobra, ko so premagali Chicago.

Detroit ima najbolj plačanega trenerja v ligi NBA, na leto Monty Williams zasluži skoraj 13 milijonov dolarjev in je šele začel svojo šestletno pogodbo, tako da menjava ne pride v poštev. Igralski kader na papirju sploh ni tako slab, Bojan Bogdanović se je vrnil, Cade Cunningham je bil tri leta nazaj št. 1 na izboru po mnenju velike večine analitikov, a na igrišču delujejo katastrofalno.

Tokrat je bil prav Cunningham z 41 točkami prvi strelec ekipe, v drugem polčasu jih je dosegel 37, a je doslej izgubil vseh 10 tekem v karieri, ko je dosegel 30 točk ali več. »Ne moremo ubežati tej situaciji, vsak dan nas obremenjuje. Še bolj trdo bomo morali delati in se izkopati iz luknje, v kateri smo,« pravi Cunningham, Williams pa je po rekordu dodal: »Vsak poraz je težak, rekordni ali ne. Že nekaj časa vsi govorimo le o tem, tudi igralci ne želijo biti del takšnega rekorda. Narediti moramo vse, kar lahko, da trend obrnemo.«

Potres z imenom Shai zadel še Minnesoto

Vodilna ekipa zahodne konference Minnesota je na gostovanju v Oklahomi izgubila s kar 129:106. Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 34 točk, Jalen Williams jih je dodal 21, Oklahoma je zadela 18 metov za tri in Minnesota je bila tokrat povsem brez možnosti.

Oklahoma je iz igre metala več kot 60-odstotno, dobri so bili tudi v obrambi, po ukradenih žogah so dosegli 23 točk. »V napadu smo igrali zelo inteligentno, so težak nasprotnik, težko jih je streti, a smo tokrat zelo dobro opravili svoje delo,« je svoje varovance, ki so dobili šesto tekmo od zadnjih osmih, pohvalil trener Mark Daigneault.

Liga NBA:

Detroit Pistons - Brooklyn Nets 112:118

Washington Wizards - Orlando Magic 119:127

Chicago Bulls - Atlanta Hawks 118:113

Houston Rockets - Indiana Pacers 117:123

New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies 115:116 (podaljšek)

Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves 129:106

San Antonio Spurs - Utah Jazz 118:130

Portland Trail Blazers - Sacramento Kings 130:113

LA Clippers - Charlotte Hornets 113:104