S Cedevito nad epidemijo viroze v Zadru

Prva tretjina tekem v ligi ABA je mimo že po poldrugem mesecu, moštva pa bodo brez premora nadaljevala vse do 13. marca, ko se bo končal redni del regionalni del. Ritem se bo celo stopnjeval, saj vodilnega in sedmouvrščenega trenutno ločita le dve zmagi, enaka pa je tudi razlika med deveto in zadnjo zasedbo na lestvici. Nekje vmes med toplim in hladnim je Krka.



V boj za prva štiri mesta in mesto v polfinalu končnice sta se odločno vključili tudi dve slovenski zasedbi. Cedevita Olimpija je doslej klonila le proti Mornarju in ima enak izkupiček kot Budućnost, ki je doživela edini poraz na domačem parketu proti Kopru Primorski. Koprčani so ob tem ugnali še Partizan in Mornar, ki ju prav tako najdemo med najuspešnejšo sedmerico, na svoj seznam pa bodo danes poskusili dodati še FMP z enakim izkupičkom 5:2. Srbi so zmagali v Novem mestu in izgubil v Stožicah, kako se bodo odrezali v dvorani Bonifika?



Trener slovenskih prvakov Jurica Golemac opozarja: »FMP je odlično moštvo. Kemija med igralci je izjemna, vsi vedo, kaj morajo početi na igrišču, zato nisem presenečen, da so tik pod vrhom. Za zmago bomo morali igrati vrhunsko v obrambi in biti osredotočeni vseh 40 minut.«



Krka bo medtem pričakala eno od največjih razočaranj sezone Igokeo. Moštvo iz Republike Srbske je bilo doslej kos le zadnjeuvrščenemu Zadru, zato ne kaže posebej poudarjati, kako bo nabrušeno v dvorani Leona Štuklja. Tega se zaveda tudi novomeški strateg Vladimir Anzulović: »Tekma bo zahtevna tako za nas kot za Igokeo. Naši tokratni gosti so zelo izkušeni, imajo tudi dva nekdanja igralca iz lige NBA Dorella Wrighta in Rashada Vaughna, ki sta se preselila v Laktaše, da bi znova zagnala svoji karieri.«

Vnovič proti Mavri

Ta konec tedna bo gostovala le Cedevita Olimpija, ki je po petih zaporednih zmagah v ligi ABA in evropskem pokalu v vse boljši formi, jutri pa bo lovila že sedmi uspeh v regionalni sezoni. Njen popoln kontrast je Zadar, saj je edini med 12 moštvi še vedno pri ničli, čeprav pod vodstvom svojega udarnega strelca Bryona Allena na vse kriplje lovi prvo zmago. Za nameček Dalmatince po zamenjavi trenerja in vrnitvi Danijela Jusupa na klop ter prihodu madžarskega centra Akosa Kellerja in branilca Dominika Mavre, ki je spomladi igral za Krko in potopil takratno Petrol Olimpijo v odločilni tekmi za obstanek v ligi ABA, tare še epidemija viroze, zaradi katere so morali med tednom preložiti tekmo hrvaškega DP z mestno tekmico Puntamiko.



Olimpijin reprezentant Edo Murić se vendarle ne ozira na težave tekmecev: »V Zadru bomo poskusili doseči še eno zmago. Vsi, ki že nekaj sezon igramo v ligi ABA, vemo, da je v Dalmaciji vedno zelo vroče, zato bomo morali igrati z veliko energije. Če bomo nadaljevali tako kot na zadnjih tekmah, se nam ni treba ničesar bati. Le dati bomo morali vse od sebe.«



Pari 8. kola lige ABA, danes: Koper Primorska – FMP (18), Krka – Igokea (20); nedelja: Mega Bemax – Cibona (12), Budućnost – Partizan (18), Zadar – Cedevita Olimpija (20); ponedeljek: Crvena zvezda – Mornar (18).



8. kolo SKL, danes: Zlatorog – Terme Olimia (19), Hopsi Polzela – Helios Suns (19); že odigrano – Koper Primorska : Rogaška 76:53, Krka : Šentjur 92:72.