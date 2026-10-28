S plačami zaslužil 180 milijonov evrov, zdaj mu zmanjkuje za preživnino

Nekdanji košarkarski zvezdnik lige NBA Paul Pierce se je znašel v zapletenem finančnem položaju . »Finančno se utapljam,« je potožil nekdanji zvezdnik Bostona, ki se je znašel v sodnem sporu zaradi plačevanja preživnine. Denarne težave so prišle po prekinitvi sodelovanja s televizijsko družbo Fox Sports, zaradi česar je ostal brez 106.000 evrov mesečnega zaslužka. Njegovi mesečni prihodki iz drugih poslovnih deležev pa mu navržejo le 21.000 evrov.

Pierce je v pravni bitki s Princess Santiago, materjo njunega sina. Sodišče mu je že naložilo plačilo začasne preživnine za sina v višini 7600 evrov mesečno in 90.000 evrov za pravne stroške bivše partnerice. Ona zdaj zahteva dodatnih 36.000 evrov za odvetnike in 9000 evrov za forenzičnega računovodjo, ki bi pregledal njegovo premoženje.

Bivši zvezdnik pred sodiščem dokazuje, da njegovi trenutni prilivi ne zadoščajo za kritje fiksnih obveznosti in življenjskega sloga. Mesečno namreč namenja še 18.000 evrov za preživnino nekdanji soprogi, njegovi preostali osebni in družinski izdatki pa znašajo približno 43.000 evrov.

Pierce ima trenutno na voljo okoli 270.000 evrov v gotovini, njegove nepremičnine pa so vredne približno 2,7 milijona evrov. V obdobju aktivne kariere je v 19 sezonah v ligi NBA s plačami zaslužil približno 180 milijonov evrov.