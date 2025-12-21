S prazniki v ZDA Luka Dončić res nima sreče

Kot zdesetkana četa na frontni črti so na ogrevanju v dvorani Intuit Dome v predmestju Inglewood izgledali košarkarji Los Angeles Lakers, ko so se ogrevali za dvoboj z mestnimi tekmeci. V civilnih oblačilih je ostala več kot polovica začetne peterke, ob polčasu se je DeAndreju Aytonu, Austinu Reavesu in Ruiju Hachimuri na seznamu poškodovanih pridružil še Luka Dončić. Na parketu je LeBrona Jamesa pustil samega z rezervisti, ki so po zgodovinsko slabem strelskem večeru pokleknili pred LA Clippers (88:103). Zdaj so oči Los Angelesa uprte v Dončića in stanje leve noge, ki morda le ni tako slabo, kot je sprva izgledalo.

Mestnih derbijev v zadnjem desetletju v slačilnici Los Angeles Lakers niso prav pogosto pospremili z navdušenjem, v rednem delu sezone so LA Clippers tehtnico močno nagnili na svojo stran. Še pred tednom dni bi vloga favorita zanesljivo pripadla Jezernikom, nato je drugič v sezoni garderobo zajela epidemija poškodb in bolezni, ki je J. J. Redicka pustila s premešano ter kakovostno zelo omejeno zasedbo. Kot da zvezdniki v črnih puloverjih na gostujoči klopi niso bili dovolj, je po hladni prvi četrtini šepati začel še Dončić.