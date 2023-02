S prišepetovalci in kimavci nazaj

V nadaljevanju preberite:

Odziv navijačev na družbenih omrežjih v ospredje krepko postavlja nogometno Olimpijo. O njej in o dejanjih, delu in načrtih vodstva kluba vedo vsi vse in še več. Olimpija ima med njimi selektorje, trenerje, direktorje, predsednike in igralce. In tudi nas, novinarje. Ima vse, kar mora imeti za svoj razvoj in napredovanje. Imeti kritično bazo nasprotnikov je pač veliko bolje kot ne imeti ničesar ali zgolj kimajoče spremljevalce in prijazne navdušence s statističnim in bibliografskim fetišem.