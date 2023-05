S slabo igro v napadu Olimpija brez možnosti proti Partizanu

V polfinalni seriji lige ABA je Partizan izraziti favorit proti Cedeviti Olimpiji in na prvi tekmi v Beogradu so to vlogo povsem upravičili. Čeprav črno-beli niso blesteli, so bili za razred boljši nasprotnik od bledih Ljubljančanov, ki niso in niso našli prave igre v napadu. Na koncu je Partizan slavil s 85:70.

Pri Olimpiji so pred tekmo poudarjali, da bosta odločali dobra obramba in skok. Oboje so Ljubljančani uspešno izvedli, povsem so prevladovali pod košema (50:28, kar 27:7 pri skokih v napadu), v napadu Partizan na postavljeno obrambo Olimpije ni imel lahkih metov, žal pa so odločale številne napake Olimpije v napadu. Po izgubljenih žogah (kar 17) je Partizan prihajal do lahkih košev in razlika je naraščala.

Predstava Ljubljančanov v napadu ni bila na ravni polfinala regionalnega tekmovanja. V prvi četrtini so dosegli le 8 točk, do polčasa pa 26 in tekma je bila praktično že izgubljena. Na začetku tretje četrtine se je nekoliko prebudil Yogi Ferrell, ki je bil v prvem polčasu povsem brez energije, za odtenek so Ljubljančani popravili met z razdalje in se približali na 11 točk zaostanka.

Po izgubljeni žogi in nešportni napaki Rebca konec upanja

Imeli so napad, da pridejo na enomestno razliko, a je Matic Rebec najprej izgubil žogo, nato pa storil še nešportno napako, iz katere je Partizan iztržil pet točk. Olimpija se ni več pobrala, celo zadnjo četrtino so pri domačinih igrali mladi igralci, ki večinoma sedijo na klopi, Partizan pa je vseeno zmagal s 85:70. Najboljši strelec tekme je bil James Nunnally z 18 točkami, pri Ljubljančanih pa Ferrell, dosegel jih je 13.

Naslednja tekma bo v torek ob 18. uri v Stožicah. Če bo Olimpija želela priti bližje gostom iz Beograda, bo morala igra v napadu delovati precej bolje.