S svežo energijo so se vrnili na delo v Stožice

Po treh tednih zatišja zaradi zaključka pokala Spar in zadnjega cikla kvalifikacij za letošnje svetovno prvenstvo se bodo košarkarji Cedevite Olimpije jutri ob 19. uri v Stožicah vrnili na delo v ligi ABA. Na prvi pogled je njihov položaj na lestvici zelo ugoden, toda za tretjim mestom se skrivajo trije porazi v zadnjih štirih regionalnih nastopih. A kaj naj rečejo šele pri njihovi tokratni tekmici Igokei? Sezono je začela s štirimi zmagami v šestih kolih, v zadnjih tednih pa nanizala kar devet zaporednih porazov.

Stožiška zasedba si je lahko v zadnjih tednih privoščila precejšnje razkošje, saj je zaradi reprezentančnih obveznosti pogrešala le Roka Radovića, ki je igral za Slovenijo proti Estoniji in Izraelu, ter Marka Jeremića, ki je branil barve Srbije. Rekonvalescenta Karlo Matković in Lovro Gnjidić sta izpustila tekmi Hrvaške v predkvalifikacijah za eurobasket 2025, koristno pa sta čas izkoristila tudi aduta slovenske izbrane vrste Edo Murić in Zoran Dragić.

»Tekmovalni premor je bil zelo dobrodošel, imeli smo dovolj časa za počitek in vadbo. Zdaj moramo skupaj potrditi, da smo dobro izkoristili priložnost. Igokea se namreč bori za obstanek v ligi ABA in je nevarna,« opozarja Olimpijin kapetan Murić. Dobro se zaveda, da je edini zastopnik BiH med regionalno elito drugačno moštvo, kot je bilo na prvi tekmi v Laktaših, ki so jo Ljubljančani dobili s 85:74 (Ferrell 20, Adams 17, Omić 16; Crawford 22, Waller 13). Trener Dragan Bajić je prepustil krmilo Vladimirju Jovanoviću, ki je začel sezono na klopi Crvene zvezde, prvi strelec ekipe Kendrick Ray se je preselil v Benetke, iz Mege pa je prišel izkušeni branilec Dragan Milosavljević.

Obe moštvi nihata

Olimpijin trener Jurica Golemac napoveduje: »Igokea je zamenjala trenerja in nekoliko spremenila igralski kader, vendar še vedno niha tako kot mi. Osredotočeno se pripravljamo, saj vemo, od kod nam bo grozila največja nevarnost. Naredili bomo vse, da bi v marec vstopili z zmago, saj smo kakovostno izkoristili prekinitev lige ABA in nestrpno pričakujemo naslednje tekme. Poznalo se nam je, da smo končno imeli dovolj košarkarjev na treningih.«

Pari 20. kola lige ABA, sobota: Split – Partizan (18), Budućnost – Zadar (20); nedelja: Cibona – Crvena zvezda (15.30), Cedevita Olimpija – Igokea (19); ponedeljek: Borac – SC Derby (18), Mega – Mornar (20); že odigrano: MZT – FMP 87:82.

Vrstni red: C. zvezda 17:1, Partizan 17:2, C. Olimpija 13:5, Budućnost 13:6, FMP 12:8, Zadar in SC Derby po 9:10, Mega in Split po 8:11, Cibona 7:12, Mornar 6:12, Igokea 5:13, Borac 4:15, MZT 4:16.