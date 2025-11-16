  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    S tekmo sezone je Dončić povsem nadigral še Giannisa Antetokounmpa

    Košarkarji Los Angeles Lakers so gostujočo turnejo zaključili z zmago v Milwaukeeju s 119:95. Luka Dončić je zvezdniški dvoboj končal z 41 točkami.
    MILWAUKEE, WISCONSIN - NOVEMBER 15: Luka Doncic #77 of the Los Angeles Lakers defends Giannis Antetokounmpo #34 of the Milwaukee Bucks during the first quarter at Fiserv Forum on November 15, 2025 in Milwaukee, Wisconsin.
    Nejc Grilc
    16. 11. 2025 | 05:15
    16. 11. 2025 | 05:21
    A+A-

    Zdesetkani Los Angeles Lakers se v Kalifornijo vračajo z velikim skalpom. V Milwaukeeju so (enako kot domačini) igrali drugi večer zapored in na krilih Luke Dončića, ki je dosegel 41 točk, premagali Giannisa Antetokounmpa in soigralce s kar 119:95. Ključna je bila druga četrtina, ko so Lakers izkoristili katastrofalno strelsko formo domačih in ustvarili 30 točk prednosti. Dončić je imel na voljo kar 20 prostih metov in le dva zgrešil.

    V New Orleansu Dončić navdušen: Lahko bi zmagali za 50 točk!

    Zaradi manjših poškodb sta se seznamu poškodovanih pridružila še Rui Hachimura in Marcus Smart, v prvi postavi je tako začel Bronny James, a tudi to ni ustavilo gostujočega moštva. Dončić je v prvih 12 minutah narekoval ritem in povedel Lakers do vodstva s 30:18, prednost je v drugi četrtini le še naraščala, saj Milwaukee nikakor ni mogel doseči koša. Do polčasa so zadeli le 10 od 41 metov iz igre, tudi Lakers so zadeli le pet trojk, a so ob polčasu vseeno vodili s 65:34.

    Visokemu vodstvu je sledil niz Giannisa takoj po odmoru, ki je razjezil J. J. Redicka, a si tokrat ni rabil beliti las. V svojem moštvu je imel odličnega Dončića, ki je z osmimi zaporednimi točkami na koncu tretjega dela zajezil nalet in prednost vrnil na varnih 20 točk, v zadnji četrtini pa prestavil na avtopilota in Lakers odpeljal do zelo pomembne zmage, ki zaradi zdesetkanega kadra, druge tekme v zaporednih večerih in dejstva, da so že več kot 10 dni na poti, šteje dvojno.

    50

    tekem s 40 ali več točkami v ligi NBA je že odigral Dončić, štiri v tej sezoni

    Luka je srečanje končal z 41 točkami v 38 minutah na parketu, iz igre je metal 9-19 in solidnih 5-11 za tri točke, izstopal pa je s kar 18 zadetimi prostimi meti. V statistiko je dodal še 9 skokov in 6 asistenc, preostalo sta postorila Austin Reaves s 25 točkami in 8 asistencami ter DeAndre Ayton (20 točk, 10 skokov), ki se je pod obročem dobro boril z Giannisom. Grk je dosegel 32 točk in 10 skokov, a je tekmo končal z le petimi asistencami, kar gre deloma na račun dobre obrambe gostov, večji krivec pa je bila zelo slaba forma strelsko sicer enega najboljših moštev v ligi pri metu za tri točke.

    Igralci Los Angelesa (10-4) se zdaj vračajo domov, po dveh dneh premora bodo vnovič na delu v noči na sredo (4.00), ko v južno Kalifornijo prihaja Utah.

    Datum Ura Tekma Rezultat
    9. 11. 2.00 Atlanta - LA Lakers 122:102
    11. 11. 1.00 Charlotte - LA Lakers 111:121
    13. 11. 3.30 Oklahoma - LA Lakers 121:90
    15. 11. 2.00 New Orleans - LA Lakers 104:118
    16. 11. 2.00 Milwaukee - LA Lakers  
    19. 11. 4.00 LA Lakers - Utah  

    Več iz teme

    Liga NBALuka DončićkošarkaMilwaukee BucksLos Angeles LakersGiannis AntetokounmpoAustin ReavesJ. J. Redick

