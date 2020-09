S trojko dve sekundi pred koncem do 2:0

Ljubljana

Nikola Jokić je polnil koš LA Lakers v zadnjih minutah in je predstavljal nerešljivo uganko za tekmečeve centre, med njimi tudi za veterana Dwighta Howarda. FOTO: Kim Klement/USA Today Sports



LA Lakers (1) : Denver (3) 105:103 – 2:0

- Košarkarji Los Angeles Lakers so v finalu zahodne konference lige NBA proti Denver Nuggets v boju na štiri zmage povišali vodstvo na 2:0. Prednost v dvoboju jim je priigral, ki je 2,1 sekunde pred koncem zadel trojko in jezernike na drugi tekmi finala zahoda popeljal do zmage s 105:103.Čeprav jezerniki niso blesteli, so znali kaznovati zgrešene proste mete in izgubljene žoge Denverja. Med drugim so potrebovali kar sedem minut in pol, da se je še kdo drug obvpisal med strelce. In niti tega sušnega obdobja jezernikov zlata zrna niso znala izkoristiti.Davis pa je z mirnimi živci in še mirnejšo roko poskrbel, da je zmaga pripadla LA-ju.»Ljudje ves čas govorijo, da še nikoli nisem bil v takšnem položaju, pod takšnim pritiskom, a jaz sem nanj dobro pripravljen. Želim si večkrat prevzeti odgovornost za takšne odločilne koše na tekmi,« je po zmagi dejal junak večera, ki je bil tako kot soigralci oblečen v dres Črne mambe v spomin na nekdanjega člana jezernikov, ki je 26. januarja tragično umrl v helikopterski nesreči.»Ti dresi so nam dali še več elana in želje po zmagi,« je dodal Davis, ki je skupaj dosegel 31 točk in devet skokov, James pa je k zmagi dodal dvojni dvojček s 26 točkami, 11 skoki in štirimi podajami.Prvi strelec Denverja, katerega član je tudi Slovenec, a ga ni v ekipi za končnico, je bils 30 točkami in devetimi podajami,je dodal 25 točk.Tretja tekma finala zahoda bo v karantenskem mehurčku v Orlandu na sporedu v noči na sredo po srednjeevropskem času. Na vzhodu se za finale NBA merita Miami Heatter Boston; vročica v zmagah vodi z 2:1.(Davis 31 – met 23:11, za tri 4:2, 9 skokov, James 26 – 20:10, za tri 8:3, 11 skokov, Green in Caldwell Pope po 11, Caruso 9, Kuzma 8, Rondo (9 podaj), Howard in McGee po 3; Jokić 30 – 20:9, prosti meti 12:11), Murray 25 – 19:8, Porter Jr. 15, Mo. Morris 9, Grant 7, Millsap 6, Harris, Craig in Dozier po 3, Plumlee 2.