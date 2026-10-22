Samorog, nekoč zvezdniški partner Dončića, razmišlja o koncu

V moštvu Golden State Warriors, ki ni bilo kos razpoloženemu Luki Dončiću in Los Angeles Lakers na uvodu v sezono, so poleti želeli na vsak način okrepiti zasedbo, da bi Stephenu Curryju omogočili še en boj vsaj za končnico, če že ne za naslov prvaka. Zato so tvegali in s Kristapsom Porzingisom podpisali dveletno pogodbo za 40 milijonov dolarjev, ki se bo, kot vse kaže, končala zelo slabo.

Poleti so v San Franciscu še upali, da bo Porzingis del priprav moštva, nato pa so se ponovile skrivnostne zdravstvene težave, ki ga mučijo zadnje leto in pol in za katere še vedno niso našli jasnega vzroka. Porzingis je zapustil moštvo, Shams Charania pa je pred tekmo z Jezerniki presenetil s črnogledo napovedjo.

Porzingis naj bi izgubil upanje in razmišlja celo o koncu kariere, kar bi bil žalosten zaključek za nekoč enega najbolj posebnih košarkarjev v ligi. V New Yorku se ga je oprijel vzdevek samorog, nato je Dallas zanj odštel veliko, da bi skupaj z Dončićem tvorila udarno navezo, a se Latvijec in Ljubljančan na parketu in v slačilnici nista ujela.

Prav proti Dončiću je Porzingis v finalu lige NBA leta 2024 z Bostonom dosegel največji uspeh kariere, ki se bo, kot poroča Charania, očitno kmalu končala. Golden State zdaj išče pot iz zagate in pri vodstvu lige preverja, ali lahko pogodbo zaradi težav latvijskega centra razveljavi, a dokler Porzingis uradno ne obesi čevljev na klin, za to nima nikakršnih možnosti.