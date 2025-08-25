Samorog v lovu na nesmrtnost: »Ta občutek še vedno gori v meni«

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je Latvija na svetovnem prvenstvu 2023 navdušila z zgodovinskim petim mestom brez svojega prvega zvezdnika, je novica o vrnitvi Kristapsa Porziņģisa za domači Eurobasket 2025 med navijači sprožila evforijo.

Latvijski velikan, ki si je junija lani z Bostonom pokoril ligo NBA, je potrdil svojo udeležbo in s tem jasno pokazal, da so ambicije gostiteljev prvenstva najvišje.

Njegova edinstvena kombinacija višine, gibljivosti in meta z razdalje, ki mu je prislužila vzdevek Samorog, bo ključna za latvijske sanje o zgodovinskem uspehu.