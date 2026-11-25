Los Angeles Lakers in slovenskega zvezdnika Luko Dončića v soboto čaka najtežji preizkus te sezone. Jezerniki so se na odigranih 18 tekmah izkazali z odlično igro v napadu in napredkom v obrambi, a se še niso pomerili s tekmecem, ki bi se lahko resno potegoval za naslov. To jih čaka v soboto, ko bodo gostovali pri San Antonio Spurs.

Teksaški test ne bo le tekma najboljših dveh ekip zahoda, temveč tudi najboljših dveh igralcev sezone: Dončića in francoskega asa Victorja Wembanyame, ki zasedata prvi dve mesti v razvrstitvi za najkoristnejšega košarkarja sezone. Čeprav so Lakers že dokazali, da spadajo v krog favoritov za naslov prvaka lige NBA, v to ni prepričan Sean Elliott, televizijski analitik pri Spurs in nekdanji prvak z Ostrogami leta 1999.

»No, Lakers ne bodo osvojili naslova prvaka lige NBA. Ne bodo,« je bil jasen Elliott. »Mislim, da bo zanimivo spremljati njihove tekme. Imajo res dobre igralce. Mamu mi je všeč v dresu Lakers. Poleg tega mora biti tvoj najboljši igralec vedno steber obrambe. V to trdno verjamem.« Tako je izstrelil ostre puščice proti Dončiću, ki sicer z Lakers tvori deseto obrambo lige in se posamično uvršča na deseto mesto po številu ukradenih žog, njegovo igro v obrambi pa je pohvalil tudi trener JJ Redick.

Elliott je med ekipe, ki se po njegovem mnenju borijo za naslov, uvrstil Spurs, 76ers, Knicks in Oklahomo, čeprav je ta na desetem mestu v zahodni konferenci in je trenutno brez ključnih nosilcev igre, kot so Chet Holmgren, Jaylin Williams in Jalen Williams.