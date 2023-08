Šampionska drznost reprezentance v zatonu

V nadaljevanju preberite:

Košarkarski navdušenci so že napeti kot strune, teden dni je še do uvodne tekme Luke Dončića & co. proti Venezueli na Okinavi. Kot je že v navadi, je slovenski športni navijač izjemno zahteven in prepričan, da naši junaki morajo zmagovati. V tem se naši navijači sicer ne razlikujejo prav veliko od drugih, še posebej tistih iz južne soseščine. Košarkarskih navdušencev ne zanima nič drugega kot le zmagovanje. Pa naj igrajo brez enega od najboljših na svetu Luke Dončića ali brez Gorana Dragića.Toda, kako realno je upanje o boju za kolajne. Ali je zaoslabljeno Slovenijo domet le drugi krog tekmovanja?