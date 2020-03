FOTO:Sani Bečirović: »Objel sem bolečino in jo vzel za sopotnico«

Kaj vse človek doživi v enem življenju. Lahko je najboljši mladi košarkar v Evropi, kmalu zatem mu na operaciji lomijo kosti. Poln življenjske energije mora ležati v postelji in je lahko neizmerno vesel, da mu ne bodo odrezali noge. Povedo mu, da bo lahko srečen, če bo še kdaj normalno hodil, vendar se pobere in celo zaigra za najboljše evropske klube in reprezentanco. In če bi bil povsem zdrav, ne bi bila zanj prevelika niti liga NBA, toda usoda ga je popeljala v Iran. Pogovor bi lahko začela o marsičem, a kot dva starostnika sva najprej govorila o bolečinah v kolenih (on) in hrbtu (jaz), kako slabo vreme otrdi sklepe ...