Sanjski finale, ki bo ligo NBA vrnil v čas Michaela Jordana

Nevtralni privrženci košarke onstran Atlantika lahko slavijo, podobno velja za vodstvo lige NBA, ki si ob pričakovanih številkah gledanosti za finalne tekme mane roke. Dvoboj San Antonia in New Yorka ponuja številne zanimive zgodbe, na eni strani bliskoviti vzpon naslednjega velezvezdnika Victorja Wembanyame, na drugi slavno franšizo, ki že 50 let upa in čaka zaman. In nenazadnje ponovitev leta 1999, ko je New York nazadnje igral v velikem finalu. Takrat so bili Kratkohlačniki na kolenih, tokrat Jalen Brunson to namerava spremeniti.

Glavna zvezdnika bosta v središču pozornosti. Na videz tako različna igralca druži enaka šampionska miselnost, razlikujeta se po poti do uspeha. Brunson je z neomajno vero vase in v svoje sposobnosti v ključnih trenutkih okužil soigralce, New York je postal franšiza, ki uživa v epskih vrnitvah in tesnih končnicah, za NBA razmere miniaturni (188 cm) organizator igre pa nikoli ne odpove. »Je eden najboljših vodij na igrišču, kar sem jih kdaj videl. Sodi ob bok Stephu Curryju, prav veliko igralcev pa teh vrlin nima,« je nad Brunsonom navdušen tudi košarkarskih presežkov vajeni Steve Kerr.