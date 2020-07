Saša Zagorac sklenil športno pot

Ljubljana - Zlati slovenski košarkarski reprezentant Saša Zagorac pri 36 letih končuje svojo bogato košarkarsko pot. Ljubljančan, eden junakov, ki so leta 2017 popeljali Slovenijo do nepozabnega naslova evropskih prvakov, je svojo odločitev sporočil prek socialnega omrežja Instagram, so sporočil s Košarkarske zveze Slovenije.



Košarkar, ki je zadnjo sezono odigral za Olimpijo, kjer je začel svojo športno pot, je objavil fotografijo, na kateri so na obešalniku razvrščeni njegovi dresi. Na obešalnik je obesil tudi košarkarske čevlje, objavo pa opremil s pripisom »Košarka, hvala ti.«

Zagorac je uspešno igral še v Španiji, Italiji, Rusiji, na Poljskem, v Iranu, Bolgariji, na Madžarskem ter v Bahrajnu. Za reprezentanco je zbral 26 nastopov, kar ga na večni lestvici uvršča na 38. mesto. Zadnjič je dres s slovenskim grbom oblekel točno leto dni po osvojitvi naslova evropskega prvaka, ko se je Slovenija 17. septembra 2018 v Stožicah pomerila s Turčijo.