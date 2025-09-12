Schröder najprej pohvalil, nato tudi zbodel Dončića in soigralce

V nadaljevanju preberite:

Nemški košarkarji so se veliko težje, kot so (mnogi) pričakovali, prebili med najboljšo četverico na stari celini. V razburljivi zadnji četrtfinalni tekmi na evropskem prvenstvu v Rigi so šele v zadnji minuti strli odpor srčnih Slovencev, ki so večino tekme vodili in bili že na pragu senzacije. Toda predlanski svetovni prvaki so se srečno izvlekli iz kočljivega položaja in na koncu vendarle preprečili naslednje presenečenje na tem turnirju.

Najboljša strelca nemške reprezentance Franz Wagner (23 točk) in Dennis Schröder (20) sta ostala v senci slovenskega zvezdnika Luke Dončića, med junaki zmagovite zasedbe je bil vsekakor Tristan da Silva ...