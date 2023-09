Schröder: Ob omembi mojega imena in priimka, marsikdo pomisli na ...

V nadaljevanju preberite:

Kaj je po senzacionalni polfinalni zmagi nad močno favorizirano izbrano vrsto ZDA dejal kapetan nemške košarkarske reprezentance Dennis Schröder, kaj je skrivnost njegovega uspeha, zakaj razdvaja ljubitelje košarke, kaj je naredil med tekmo s Slovenijo, čemu so se nemški novinarji čudili med dvobojem z Latvijo, kako 29-letni as iz Braunschweiga opisuje svoj značaj, kakšen je bil (že) kot otrok, česa ni nikoli maral, kaj je po rodu njegova mati, kako gleda na življenje v Nemčiji in ZDA, kako ocenjuje možnosti svojega novega kluba v ligi NBA ...