Se bo Tony Parker preusmeril v nogomet?

Lyon – Legendarni francoski košarkar Tony Parker bo po poročanju športnega dnevnika L'Equipe iz košarkarskih vod presedlal v nogometne. Nekdanji as moštva San Antonio Spurs je namreč eden od glavnih kandidatov, da postane vodilni človek nogometnega kluba Lyon.



Na predsedniškem mestu naj bi zamenjal Jean-Michela Aulasa, to naj bi se zgodilo leta 2023, ko se bo zdajšnji predsednik zaradi starosti, takrat bo star 75 let, umaknil. Prav Aulas pa si najbolj želi, da bi eden od najboljših evropskih košarkarjev vseh časov, ki je osvojil štiri šampionske prstane v ligi NBA, prevzel njegov položaj.



Aulas in Parker sta poslovno že sodelovala. Pred časom je Lyon postal 25-odstotni lastnik Asvela, košarkarske ekipe, ki jo je kupil Parker.