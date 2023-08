Še bolj kot nov poraz z Grki skrbi poškodba Čančarja

Slovenska košarkarska reprezentanca je izgubila tudi drugo prijateljsko tekmo z Grčijo v sklopu priprav na svetovno prvenstvo, še huje pa je, da se je verjetno resneje poškodoval Vlatko Čančar.

Aktualni prvak lige NBA in član Denver Nuggets je v zaključku tekme nerodno pristal na levi nogi in obležal na parketu. Do poškodbe je prišlo po uspešnem zabijanju Čančarja, pri pristanku pa ga je takoj močno zabolelo v kolenu. V hudih bolečinah ga je zapustil na rokah slovenske zdravniške službe.

Sekulić: Poškodba Čančarja ne izgleda dobro "Poškodba Čančarja ne izgleda dobro. To je veliko razočaranje, a gledati moramo naprej, kar zagotovo ne bo lahko, in razmišljati o nadaljevanju priprav in svetovnem prvenstvu. Pred nami so še tri zahtevne tekme ter nato ena na Japonskem. Tam bomo imeli precej časa za trening, a težko je zdaj o tem razmišljati, saj nas v prvi vrsti zanima poškodba Čančarja, je za Košarkarsko zvezo Slovenije (KZS) dejal selektor Aleksander Sekulić.

Za Grčijo je bila to druga zmaga v pripravljalnem obdobju - v sredo je v Stožicah slavila z 98:91, Slovenija pa ima s treh tekem le zmago proti Kitajski s 75:73.

Najboljši strelec Slovenije je bil kapetan Luka Dončić, ki je v zgolj dobrih trinajstih minutah dosegel 18 točk (met iz igre 6:10). Slovenski superzvezdnik je ob koncu prvega polčasa dobil udarec v koleno, odšepal z igrišča in v drugem delu ni vstopil v igro. Klemen Prepelič je dodal 12 točk.

Le Luka Dončić ne bo dovolj, če želi Slovenija zmagovati. FOTO: Leon Vidic

Še vedno brez Giannisa

Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića, ki je danes preizkusil trinajst igralcev (v igro ni vstopil le Aljaž Kunc), bodo do svetovnega prvenstva odigrali še štiri prijateljske tekme. V torek, 8. avgusta, bodo v Stožicah gostili Črno goro, 11. in 12. avgusta jih v Malagi čakata preizkušnji s Španijo in ZDA, 19. avgusta v Tokiu še z Japonsko. V državni zasedbi je trenutno štirinajst košarkarjev, 7. avgusta pa se jim bo pridružil Mike Tobey.

Pri Grkih je tudi tokrat manjkal prvi zvezdnik Giannis Antetokounmpo, je bil pa na tekmi prisoten legendarni, 66-letni Nikos Galis, ki ga je grška zveza ob počastitvi življenjskih dosežkov nagradila z upokojitvijo dresa.

Ko sedi Dončić, slovenska barka tone

Slovenska reprezentanca je imela preveč nihanj v svoji igri, da bi lahko računala na kaj več kot zmeren poraz. V uvodnih manj kot šestih minutah je dobila 20 točk (20:9), nato je ob boljši obrambi in treh zaporednih trojkah Klemna Prepeliča naredila preobrat in povedla z 28:27, ob odhodu Dončića z igrišča pa je v zaključku prvega dela znova zaostala.

Nadaljevanje je odprla s slabo obrambo in raztrgano igro v napadu, kar so Grki kaznovali z vodstvom 68:48 v 27. minuti. Čvrstost obeh ekip je nato malce popustila, tako da je Slovenija v zaključku prišla do častnega poraza.