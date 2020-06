Še en odmeven prestop iz Kopra v Stožice

Ljubljana

Začel v Laškem

Žiga Dimec (levo) je bil član slovenske reprezentance, ki je leta 2017 osvojila naslov evropskega prvaka. FOTO: Blaž Samec

Sistem mu je poznan

- Košarkarski klub Cedevita Olimpija se je okrepil še z enim slovenskim reprezentantom iz Kopra Primorske. Potem ko je prejšnji teden v Ljubljano prišel, mu je danes sledil šeZ novim klubom je podpisal dvoletno pogodbo. To je hkrati že tretja okrepitev Cedevite Olimpije v zadnjih tednih. Pred Hodžićem in Dimcem, ki ju je trenervodil v sezonah, ko je bil strateg Primorske, je v Stožice prišel tudi ameriški organizator igreSedemindvajsetletni Žiga Dimec je košarkarsko pot začel 2010 v dresu Zlatoroga iz Laškega. V sezoni 2010/11 se je kot posojeni košarkar kalil v Konjicah. Leta 2014 je prestopil v Rogaško, naslednje leto pa v novomeško Krko, kjer je ostal vse do 2018. Sezono 2018/19 je začel v nemškem medi Bayreuthu, konec novembra 2018 pa se je preselil v Litvo k Lietkabelisu. Pred začetkom sezone 2019/20 se je pridružil Kopru Primorski in s tigri osvojil naslov prvaka pokala Spar.»Na igralnem položaju centra smo želeli imeti domačega igralca, ki lahko s svojo višino in močjo dobro opravi naloge. Vesel sem, da se je Žiga pridružil naši ekipi. V prihajajoči sezoni želimo jedro moštva sestaviti z domačimi igralci, tem pa dodati kakovostne tuje košarkarje,« je za spletno stran kluba povedal športni direktor»Z novimi soigralci se dobro poznam, z nekaterimi iz reprezentance, z drugimi pa iz Koper Primorske. Tudi sistem igre glavnega trenerja Jurice Golemca mi je poznan iz prejšnje sezone. Komaj čakam, da se nova sezona začne in da pokažem, kaj znam,« je dodal Dimec, član slovenske reprezentance, ki je leta 2017 osvojila naslov evropskega prvaka.