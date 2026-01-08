  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Dončića je zadelo: Za fanta iz Slovenije je to nekaj posebnega

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v Teksas prispeli močno oslabljeni in proti San Antoniu izgubili z 91:107. Luka Dončić je dosegel 38 točk in trojnega dvojčka.
    Luka Dončić je imel premalo pomoči soigralcev, dosegel je več kot tretjino vseh točk Lakers. Foto Stephen Lew/Reuters
    Nejc Grilc
    8. 1. 2026 | 06:03
    8. 1. 2026 | 07:57
    5:17
    Druga tekma v 24 urah je bila za Los Angeles Lakers prevelik zalogaj. LeBron James je pričakovano obsedel na klopi, Luka Dončić bi lahko vnaprej podpisal predajo, a v Teksas ni prišel z belo zastavo. Jezerniki so se borili do zadnjih minut, imeli dve minuti pred koncem dva meta za tri za priključek, nato pa popustili in izgubili z 91:107. Dončić je tekmo končal z 38 točkami, 10 skoki in 10 asistencami.

    Čarovnik Luka, ali se šalite? (VIDEO)

    Po težko priborjeni zmagi v New Orleansu so Los Angeles Lakers nadaljevali pot v Teksas, kjer jih je čakal dvoboj s trenutno najbolj razpoloženim moštvom v ligi. San Antonio je znova lahko računal na rekonvalescenta Victorja Wembanyamo  čeprav mu minute odmerjajo zelo zadržano, je dosegel 16 točk in 14 skokov –, pri Lakers pa LeBron James že nekaj sezon tekem v zaporednih večerih ne igra več.

    Ob poškodbah Austina Reavesa in Ruija Hachimure je tako Dončić ostal edini napadalni zvezdnik na parketu, od začetka je nosil glavnino strelskega bremena. Tekmo je kot ponavadi začel udarno in do polčasa že presegel mejo 20 točk (22), držal je stik s San Antoniom, ki je večji del tekme vodil, največ za 14, a nikoli ni ušel na previsoko razliko. V prvem polčasu je Dončić dosegel koš ali podal za 39 od 43 točk Los Angelesa.

    Zato so imeli kljub slabemu strelskemu večeru gostje še v zadnji četrtini možnost za zmago. Morda bi se razpletlo drugače, če bi 3:45 pred koncem Dončić zadel težko trojko, zadnjo priložnost za vrnitev pa je imel Jake LaRavia ob izidu 91:101 dve minuti pred zadnjo sireno. Po podaji Dončića je imel na voljo povsem odprt met za tri, ki je zadel le obroč in mini nalet Jezernikov je bil končan, njihov odpor pa strt.

    Luka je še eno zelo dobro tekmo v nizu končal z 38 točkami, dosegel je skoraj polovico vseh točk Los Angelesa. Dodal je še 10 skokov in 10 asistenc za novega trojnega dvojčka, v 24 urah je na igrišču dosegel kar 68 točk. Za presenečenje v Teksasu je zmanjkal še kakšen razpoloženi soigralec, Lakers so za tri metali le 24-odstotno (8-34), ključna pa je bila premoč domačinov v raketi. V obarvanem delu igrišča so dvoboj dobili s kar 66:40 in zmaga je ostala doma.

    Po tekmi so vidno utrujenega Dončića novinarji prosili tudi za komentar glasovanja za tekmo zvezd, v katerem prepričljivo vodi: »Po pravici povedano, zelo ponosen sem, zame je to nekaj posebnega, še nikoli nisem bil v tem položaju. Zadelo me je, ko sem videl, da sem prvi, za fanta iz Slovenije je to nekaj posebnega.«

    Po dnevu premora bo LA naslednjo tekmo odigral v noči na soboto (4.30), ko bo Dončić lahko računal na pomoč Jamesa in najbrž tudi Hachimure v boju z Giannisom Antetokounmpom in Milwaukee Bucks.

    V ligi NBA se je ponoči zgodila prva zvezdniška menjava te zime. Trae Young je končno zaključil obdobje v Atlanti, ki je prineslo več nesrečnih trenutkov kot navdušujočih tekem, že vsaj pol leta pa je jasno, da Atlanta brez Younga igra bolje kot z njim.

    Njegovo kariero bo poskušal prebuditi Washington, v nasprotno smer potujeta veteran CJ McCollum in Corey Kispert.

    San Antonio Spurs – Los Angeles Lakers 107:91 (26:23, 22:20, 31:25, 28:23)
    Johnson 27, Wembanyama 16 in 14 skokov; Dončić 38, 10 skokov in 10 asistenc v 38:20, LaRavia 16.

    Toronto Raptors - Charlotte Hornets 97:96
    Chicago Bulls - Detroit Pistons 93:108
    Washington Wizards - Philadelphia 76ers 110:131
    Denver Nuggets - Boston Celtics 114:110
    New Orleans Pelicans - Atlanta Hawks 100:117
    Orlando Magic - Brooklyn Nets 104:103
    LA Clippers - NY Knicks 111:123
    Phoenix Suns - Memphis Grizzliers 117:98
    Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 125:129
    Milwaukee Bucks - Golden State Warriors 113:120
    Houston Rockets - Portland TrailBlazers 102:103

