Še en udarec za Lakers, ki Dončića postavlja pred veliko dilemo

Kar je cel mesec marec izgledalo kot sanjski zaključek sezone, se je za Los Angeles Lakers v prvih dneh aprila popolnoma sfižilo. Tekma z Oklahomo bo ostala podčrtana kot prelomnica, ki je (morda) končala njihove upe na podvig v končnici: Luki Dončiću se je na stranskem tiru pridružil Austin Reaves, ki bo manjkal vsaj mesec dni.

Reaves je na tekmi z Oklahomo začutil bolečine v predelu boka, a je stisnil zobe, čeprav ni izgledal dobro. Tudi njega so po tekmi podrobno pregledali, diagnoza je podobna kot pri Dončiću. Utrpel je delno natrganino mišice, gre za težavo s poševnimi trebušnimi mišicami, po uradnih informacijah iz tabora Lakers bo manjkal do konca rednega dela sezone, neuradno pa ESPN poroča, da bo Reaves manjkal od 4 do 6 tednov in bi bil v najboljšem primeru Jezernikom na voljo za drugi krog končnice.

Glede okrevanja Dončića jasne časovnice ni, odvisna je od resnosti poškodbe zadnje stegenske mišice in hitrosti okrevanja, ponavadi pa podobna poškodba terja mesec dni mirovanja. Toliko časa Dončić in Lakers preprosto nimajo na voljo, še posebej po poškodbi Reavesa, ki bi ob odsotnosti Luke moral prevzeti veliko bremena v napadu.

LA ima na voljo 14 dni do začetka prvega kroga končnice. »Naša naloga ni nič drugačna, vsi fantje, ki so ostali zdravi, prav tako jaz in moj celoten štab se bomo trudili, da si do konca rednega dela priborimo tretje mesto v zahodni konferenci. To je naš cilj, glede tega se ni nič spremenilo,« ostaja odločen J. J. Redick. Da bi bil položaj še slabši, so v Dallasu pomotoma z magnetno resonanco pregledali napačen del trupa Reavesa, čeprav so od zdravniške službe Lakers dobili točna navodila. Šele drugi MRI je tako razkril sliko, ki pomeni velike težave za trenutno tretjeuvrščeno moštvo na Zahodu.

Denver je v pravi srhljivki ponoči s 136:134 ugnal San Antonio Spurs in nadaljuje z odlično formo v zadnjih 14 dneh, to je bila za Nikolo Jokića in soigralce že osma zaporedna zmaga, s čimer so se po zmagah že poravnali z Los Angelesom na tretjem mestu, odigrali pa so tekmo več.

Vprašanje je, kako se bo četveroboj Denverja, LA-ja, Houstona in Minnesote razpletel do konca prihodnjega vikenda in rednega dela, najbrž bi bil najbolj ugoden tekmec (ne glede na dobro formo v zadnjem obdobju) v prvem krogu končnice Houston. Če bodo Jezerniki strnili vrste in od zadnjih petih tekem (Dallas, Oklahoma, Golden State, Phoenix, Utah) dobijo tri, jim vsaj četrto mesto ne more spolzeti iz rok.

V tem primeru bi bili v končnici nosilci, prvi dve tekmi bi odigrali doma in če bi denimo eno brez Dončića uspeli dobiti, bi Luka dobil še teden dni dodatnega odmora, da zaceli mišico in se vrne na parket. Številni mediji v ZDA že ugibajo, da bi bilo zanj bolje, če bi preprosto vrgel puško v koruzo in končal sezono, a pozabljajo na zelo tekmovalno naravo slovenskega zvezdnika, ki zagotovo ni šest mesecev garal v rednem delu, da bi končnico spremljal le kot gledalec.

Izidi lige NBA:

Washington Wizards 136:152 Miami Heat

Riley 31, Cooper 20; Jaquez Jr. 32, Ware 24.

San Antonio Spurs 134:136 Denver Nuggets

Wembanyama 34, Castle 20; Jokić 40, Braun 21.

Detroit Pistons 116:93 Philadelphia 76ers

Harris 19, Duren 16; Maxey 23, George 20.