Košarka

Še en udarec za Lakers, ki Dončića postavlja pred veliko dilemo

Hišica iz kart Los Angeles Lakers se je v najbolj neposrečenem trenutku sesula, na seznamu poškodovanih se je Luki Dončiću pridružil Austin Reaves.
J. J. Redick je ostal brez prvih dveh napadalnih orožij, najbrž na njiju ne bo mogel računati niti na začetku končnice. Foto Petre Thomas/Reuters
J. J. Redick je ostal brez prvih dveh napadalnih orožij, najbrž na njiju ne bo mogel računati niti na začetku končnice. Foto Petre Thomas/Reuters
Nejc Grilc
5. 4. 2026 | 06:02
5. 4. 2026 | 09:12
Kar je cel mesec marec izgledalo kot sanjski zaključek sezone, se je za Los Angeles Lakers v prvih dneh aprila popolnoma sfižilo. Tekma z Oklahomo bo ostala podčrtana kot prelomnica, ki je (morda) končala njihove upe na podvig v končnici: Luki Dončiću se je na stranskem tiru pridružil Austin Reaves, ki bo manjkal vsaj mesec dni.

Kaj po katastrofi, ki ni bila neizogibna, čaka Dončića v naslednjih urah

Reaves je na tekmi z Oklahomo začutil bolečine v predelu boka, a je stisnil zobe, čeprav ni izgledal dobro. Tudi njega so po tekmi podrobno pregledali, diagnoza je podobna kot pri Dončiću. Utrpel je delno natrganino mišice, gre za težavo s poševnimi trebušnimi mišicami, po uradnih informacijah iz tabora Lakers bo manjkal do konca rednega dela sezone, neuradno pa ESPN poroča, da bo Reaves manjkal od 4 do 6 tednov in bi bil v najboljšem primeru Jezernikom na voljo za drugi krog končnice.

Glede okrevanja Dončića jasne časovnice ni, odvisna je od resnosti poškodbe zadnje stegenske mišice in hitrosti okrevanja, ponavadi pa podobna poškodba terja mesec dni mirovanja. Toliko časa Dončić in Lakers preprosto nimajo na voljo, še posebej po poškodbi Reavesa, ki bi ob odsotnosti Luke moral prevzeti veliko bremena v napadu.

LA ima na voljo 14 dni do začetka prvega kroga končnice. »Naša naloga ni nič drugačna, vsi fantje, ki so ostali zdravi, prav tako jaz in moj celoten štab se bomo trudili, da si do konca rednega dela priborimo tretje mesto v zahodni konferenci. To je naš cilj, glede tega se ni nič spremenilo,« ostaja odločen J. J. Redick. Da bi bil položaj še slabši, so v Dallasu pomotoma z magnetno resonanco pregledali napačen del trupa Reavesa, čeprav so od zdravniške službe Lakers dobili točna navodila. Šele drugi MRI je tako razkril sliko, ki pomeni velike težave za trenutno tretjeuvrščeno moštvo na Zahodu.

Denver je v pravi srhljivki ponoči s 136:134 ugnal San Antonio Spurs in nadaljuje z odlično formo v zadnjih 14 dneh, to je bila za Nikolo Jokića in soigralce že osma zaporedna zmaga, s čimer so se po zmagah že poravnali z Los Angelesom na tretjem mestu, odigrali pa so tekmo več. 

Vprašanje je, kako se bo četveroboj Denverja, LA-ja, Houstona in Minnesote razpletel do konca prihodnjega vikenda in rednega dela, najbrž bi bil najbolj ugoden tekmec (ne glede na dobro formo v zadnjem obdobju) v prvem krogu končnice Houston. Če bodo Jezerniki strnili vrste in od zadnjih petih tekem (Dallas, Oklahoma, Golden State, Phoenix, Utah) dobijo tri, jim vsaj četrto mesto ne more spolzeti iz rok.

V tem primeru bi bili v končnici nosilci, prvi dve tekmi bi odigrali doma in če bi denimo eno brez Dončića uspeli dobiti, bi Luka dobil še teden dni dodatnega odmora, da zaceli mišico in se vrne na parket. Številni mediji v ZDA že ugibajo, da bi bilo zanj bolje, če bi preprosto vrgel puško v koruzo in končal sezono, a pozabljajo na zelo tekmovalno naravo slovenskega zvezdnika, ki zagotovo ni šest mesecev garal v rednem delu, da bi končnico spremljal le kot gledalec.

Izidi lige NBA:

Washington Wizards 136:152 Miami Heat
Riley 31, Cooper 20; Jaquez Jr. 32, Ware 24. 

San Antonio Spurs 134:136 Denver Nuggets
Wembanyama 34, Castle 20; Jokić 40, Braun 21. 

Detroit Pistons 116:93 Philadelphia 76ers
Harris 19, Duren 16; Maxey 23, George 20.

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Liga NBA

Dončićeva poškodba zelo hud udarec za Los Angeles Lakers

Slovenski reprezentant zaradi nategnjene leve zadnje lože ne bo več igral v tej sezoni rednega dela lige NBA. Manjkal bo tudi na tekmi z Dallasom.
4. 4. 2026 | 07:08
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Kaj po katastrofi, ki ni bila neizogibna, čaka Dončića v naslednjih urah

Kaj po poškodbi zadnje stegenske mišice Luko Dončića čaka v naslednjih 24 urah? Do končnice le še 14 dni, ostane lahko brez vseh nagrad.
Nejc Grilc 3. 4. 2026 | 10:30
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Alarm v Los Angelesu: Dončić poškodovan, boji se najhujšega

Gostovanje v Oklahomi za Los Angeles Lakers ne bi moglo miniti slabše, ob visokem porazu so zaradi poškodbe stegenske mišice ostali brez Luke Dončića.
Nejc Grilc 3. 4. 2026 | 05:43
Preberite več
Šport  |  Košarka
NBA

Novo veliko priznanje za Dončića

Slovenski biser Luka Dončić je s povprečjem 33,8 točke na tekmo prvi strelec lige NBA, LA Lakers so marca dobili 14 tekem.
2. 4. 2026 | 23:28
Preberite več
Šport  |  Košarka
Mark Cuban

Dončića mu je zelo žal, svojim otrokom takšne usode ne privošči

Nekdanji večinski lastnik Dallas Mavericks Mark Cuban je priznal, da je naredil napako, ko je kontrolni delež franšize prodal Miriam Adelson.
Nejc Grilc 2. 4. 2026 | 10:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Rakete z odličnim metom iz igre letijo proti Los Angelesu

Košarkarji kluba Houston Rockets so slavili že četrto zaporedno zmago v ligi NBA.
2. 4. 2026 | 07:58
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Trump: Odprite ožino ali pa boste živeli v peklu

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
5. 4. 2026 | 07:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Spremljali smo v živo

Pogačar spet na veličasten način do zmage na Flandriji

Tadej Pogačar je še enkrat prikazal neverjetno dirkanje in še tretjič slavil na drugem spomeniku sezone.
Miroslav Cvjetičanin 5. 4. 2026 | 06:19
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
EU in Zahodni Balkan

Marta Kos se je znašla sredi črnogorskih notranjepolitičnih zdrah

Evropski komisarki za širitev je predsednik črnogorskega parlamenta izročil darilo, ki ga kot sporno vidi velik del Črnogorcev.
Novica Mihajlović 3. 4. 2026 | 13:35
Preberite več
Premium
Nedelo
Energetska kriza

Hormuška zanka davi največjo celino

Več kot osem desetin desetin nafte in plina na tankerjih iz Perzijskega zaliva je namenjenega v azijske države.
Gorazd Utenkar 5. 4. 2026 | 11:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko simptomi vztrajajo, se pojavijo tudi skrbi

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Delo 30. 3. 2026 | 08:58
Preberite več
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko bolečina v zapestju ne mine

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Delo 30. 3. 2026 | 10:09
Preberite več
Promo
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
Promo Delo 3. 4. 2026 | 14:17
Preberite več
Ne spreglejte
Premium
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Analiza

Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Pomembno je, da tudi z uporabo UI odločanje ostane človeku

Podjetja umetno inteligenco uvajajo predvsem tam, kjer zaposlenim omogoča večjo učinkovitost in boljšo kakovost dela, strankam pa boljšo uporabniško izkušnjo.
Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Mladi športni talenti sami izskočijo kot kokice (VIDEO)

Sistem v Sloveniji omogoča mladim gibalni razvoj in tudi prepoznavanje talentov.
Milka Bizovičar 2. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

Šport  |  Nogomet
Angleški pokal

Leeds z Bijolom v polfinalu, polom Liverpoola

Slovenski nogometni reprezentant je s soigralci v četrtfinalu pokala FA po enajstmetrovkah izločil West Ham.
5. 4. 2026 | 22:25
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej na ledu

Simšič z zlatim golom preprečil slovo zmajev

Hokejisti Olimpije so v četrti tekmi polfinala ICEHL po hudem boju vendarle strli odpor igralcev Pustertala.
Miha Šimnovec 5. 4. 2026 | 21:16
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Flandriji

Pogačarju in drugim zaradi prečkanja železnice grozi sodišče

»Kar naenkrat so tri osebe skočile na cesto in nam pokazale, da se moramo ustaviti. Ampak kako se lahko ustaviš v eni sekundi?« je ob tem vprašal Pogačar.
5. 4. 2026 | 21:00
Preberite več
Šport  |  Tenis
ATP 250

Najstnik zablestel z lovoriko na turnirju ATP

Na teniškem tekmovanju v Marakešu je svojo veliko nadarjenost potrdil Rafael Jodar.
5. 4. 2026 | 19:21
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
dirka po Flandriji

Tadej Pogačar med rekorderji dirke po Flandriji

Slovenski šampion se je s tretjo zmago pridružil najuspešnejšim kolesarjem na največji belgijski klasiki. Na vrsti je misija Roubaix.
Miha Hočevar 5. 4. 2026 | 17:38
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Flandriji

Pogačarju in drugim zaradi prečkanja železnice grozi sodišče

»Kar naenkrat so tri osebe skočile na cesto in nam pokazale, da se moramo ustaviti. Ampak kako se lahko ustaviš v eni sekundi?« je ob tem vprašal Pogačar.
5. 4. 2026 | 21:00
Preberite več
Šport  |  Tenis
ATP 250

Najstnik zablestel z lovoriko na turnirju ATP

Na teniškem tekmovanju v Marakešu je svojo veliko nadarjenost potrdil Rafael Jodar.
5. 4. 2026 | 19:21
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
dirka po Flandriji

Tadej Pogačar med rekorderji dirke po Flandriji

Slovenski šampion se je s tretjo zmago pridružil najuspešnejšim kolesarjem na največji belgijski klasiki. Na vrsti je misija Roubaix.
Miha Hočevar 5. 4. 2026 | 17:38
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

V Novem mestu se začenja zahtevnejša pot: kar se dogaja, ni za vsakogar

V Slovenski vojski je 1714 podčastnikov, kar je nekaj več kot četrtina vseh pripadnikov.
Promo Delo 2. 3. 2026 | 09:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nekatera »zdrava« živila lahko sprožijo zelo neprijetne težave

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner 25. 3. 2026 | 13:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Heksenšus: nenadna bolečina v vratu

Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
Promo Delo 25. 3. 2025 | 09:08
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Novost, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
Preberite več

