Še ena slaba novica za Lakers, kaj se dogaja v Los Angelesu?

Poraz zdesetkanih Los Angeles Lakers proti Portlandu (108:122) ni bil presenetljiv, jezerniki so igrali drugi večer zapored, imeli so le še osem zdravih košarkarjev in bili vnaprej obsojeni na poraz. Pomagalo ni niti 41 točk Austina Reavesa, tudi nadaljevanje tedna ne bo prineslo olajšanja. V četrtek zjutraj po slovenskem času Lakers gostujejo pri Minnesoti, v soboto zjutraj še pri Memphisu.

Obe tekmi bo Luka Dončić zagotovo izpustil, nato bi se počasi lahko vrnil na parket. Ponovni pregled je predviden v nedeljo, če bo zdravniška služba prižgala zeleno luč, bi lahko igral že v nedeljo proti Miamiju.

Lakers ga bodo kmalu potrebovali na parketu, saj jim zmanjkuje zdravih igralcev. Zvin gležnja Gaba Vincenta ni bil nedolžen, branilec, ki v trenutni zasedbi sodi med boljše obrambne igralce Lakers, bo manjkal vsaj dva tedna, lahko tudi cel mesec dni. Tekmo s Portlandom je zaradi udarca v mišico izpustil tudi Marcus Smart.

Luka Dončić je ekipo na domači tekmi podpiral s klopi. FOTO: Kevork Djansezian/AFP

Proti Portlandu so veliko minutažo s klopi dobili Dalton Knecht (16 točk), Nick Smith ml. in Bronny James, ki v »normalnih« razmerah dobijo le drobtinice, če sploh. Lakers si takšnega vstopa v sezono zagotovo niso predstavljali in potrebujejo Dončića, da nekoliko umirijo razburkane vode in si ne naberejo prevelikega števila porazov, ki bi jih v boju za končnico lahko drago stali.