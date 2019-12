Še enkrat so zmagali, a ne vedo, kaj bo jutri

Golemac je pravilno opozarjal

Igokea : Koper Primorska 84:88 (58:60, 35:42, 18:24) Dvorana Laktaši, gledalcev 1350, sodniki Majkić, Nedović (oba Slo) in Hadžić (Hrv).

Igokea: Evans 12 (4:5), Simeunović 6 (1:2), Lešić 9 (2:4), Green 14 (9:10), Vaughn 21 (3:3), Ilić 9 (1:2), Kočić 2 (2:2), Gagić 11 (5:7).

Koper Primorska: Holt 7 (5:6), Harris 33 (7:7), Marinković 15 (7:8), Hodžić 2, Jagodić Kuridža 20 (1:2), Dimec 2, Šiško 9.

Nobenega dvoma ni, da so košarkarji Kopra Primorske najprijetnejše presenečenje prvega »polčasa« lige ABA, saj so dosegli kar osem zmag, klonili so le proti Crveni zvezdi, Cedeviti Olimpiji in Ciboni. Novinci med regionalno elito so potrdili svojo kakovost tudi na gostovanju pri Igokei, ki se vse bolj krepi in poskuša pobegniti z dna lestvice, a tudi v BiH so jih v glavnem spremljala vprašanja o finančni prihodnosti kluba in morebitnem eksodusu neplačanih igralcev.»O tem se govori in piše že vsaj poldrugi mesec, vendar smo vsi še vedno tukaj. Ne vem pa, kaj bo prihodnji teden. Vodim skupino fantov, ki so skrajno pošteni eden od drugega in do vseh, ki delajo v našem klubu. Nikoli se niso na glas vprašali, ali bi se morda odločili za stavko zaradi zamujanja plač. Kaj bo z njimi, bodo odločili ljudje, ki imajo glavno besedo v klubu,« je po tekmi v Laktaših zagotovil trener Koprčanov, ko so ga lokalni novinarji vprašali, če drugi najbolje ocenjeni košarkar lige ABAres odhaja k Crveni zvezdi ter če bosta pot pod noge vzela tudi vodilni strelec tekmovanja(povp. 18,6 točke) in daleč najuspešnejši podajalec tekmovanja(9,9).Tarča sedme sile je bil tudi Jagodić Kuridža, ki v tej sezoni igra s povprečjem 13,6 točke, 8 skokov in 2,6 asistence. »Videli bomo, kaj se bo zgodilo, zdaj še ne morem govoriti o tem. Najprej se bom pogovoril s trenerjem Golemcem, ne želim se prenagliti z izjavami za javnost,« je zagotovil v Zadru rojeni košarkar s srbskimi koreninami.Harris je raje »govoril« med tekmo. Proti Igokei, za katero je igral v sezoni 2010/11, se je izkazal s 33 točkami (met za dve 6:13, za tri 6:13, prosti meti 7:7) in za deset točk prekosil svoj najboljši dosežek v regionalni sezoni, dodal pa še 10 skokov in 3 skoke. Na parketu je 35-letni krilni košarkar iz Columbie v Missouriju prebil kar 36 minut in nikakor ni deloval kot nekdo, ki bi stavkal.Koper Primorska je v Laktaših vodila domala vso tekmo. Lepo prednost (32:20) si je priigrala že do 12. minute ter jo kljub vzponom in padcem ohranila do finiša tretje četrtine (60:48). Odtlej pa se stvari niso odvijale po Golemčevih željah. Njegovo moštvo je zašlo v niz napak in drobnih prepirov s sodniško trojico, v kateri sta bila tudi Slovencain, Igokea pa je podarjene žoge in tehnične napake izkoristila za temeljit zasuk.S trojko nekdanjega Olimpijinega aduta Save Lešića je delnim rezultatom 20:5 prevzela vodstvo z 68:65. Toda njen naskok je hitro izpuhtel. Harris in Jagodić Kuridža sta še naprej zadevala iz igre, centerje izkoristil proste mete, Šiško pa je na koncu zbral kar 14 asistenc, let pet manj kot pred tednom dni, ko je proti Zadru izboljšal zgodovinski rekord lige ABA. Piko na i je s štirimi prostimi meti v zadnjih 20 sekundah postavil Harris.»Igokea ima preveč kakovostne košarkarje, da bi jo lahko prekosil s 15 točkami razlike. Naše fante sem opozarjal, naj bodo pripravljeni, da se bodo za zmago morali borili tudi v 40. minuti tekme, in to se je uresničilo,« je po tekmi potrdil Jurica Golemac.