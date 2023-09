Sekulić bi rad imel sladke skrbi v lovu na Pariz, toda besedo ima KZS

Slovenija je svetovno prvenstvo v Aziji končala na sedmem mestu. Izpolnila je primarni cilj, ki je bil četrtfinale, od tekmovanja pa se je poslovila z zmago proti Italiji. »Glede na okoliščine, ki so se zgodile pred in med prvenstvom, so fante zame svetovni prvaki,« je, kot je poročala STA, dejal selektor Aleksander Sekulić.

Slovenija je na SP zabeležila pet zmag in bila trikrat poražena. Dva meseca pred začetkom prvenstva je ostala brez kapetana v kvalifikacijah Eda Murića, na začetku priprav pa je enako hudo poškodbo kolena staknil še Vlatko Čančar. Za nameček se je na drugi tekmi proti Gruziji poškodoval Jaka Blažič, ki je do konca prvenstva le še enkrat za kratek čas stopil na parket, Klemen Prepelič pa je izpustil zadnja dva nastopa.

»Vsak ima pravico do svojega mnenja, le mi, ki smo dva meseca bili oddaljeni od družin in doma, pa vemo, čez kaj smo morali. Bili so lepi trenutki, žal pa tudi nekaj takih, ki so nam vzeli sanje o najvišjih mestih. Z osmim mestom se nismo osramotili, dostojno smo zastopali barve Slovenije na tekmovanju,« je slovenskim novinarjem povedal Sekulić.

Slovenija je v prvem delu predtekmovanju premagala Venezuelo, Gruzijo in Zelenortske otoke, s četrto zaporedno zmago proti Avstraliji si je izborila četrtfinale, nato pa je trikrat zapored izgubila proti Nemčiji, Kanadi in Litvi.

Aleksander Sekulić je ponosen, kar lahko vodi Luko Dončića. FOTO: Leon Vidic

»Nobena zmaga na svetovnih prvenstvih ni samoumevna. Za vsako se je treba srčno boriti in dati vse od sebe. Nič nam ni bilo podarjeno, še najmanj v četrtfinalu," je poudaril 45-letni Sekulić, trener Lokomotive Kuban.

Luka Dončić je prvenstvo končal s povprečjem 27 točk, 7,1 skokom ter 61, podajo. Pred zadnjima dvema tekmama v nedeljo mu še od aktivnih igralcev sledita Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander (23,6 točke) in Srb Bogdan Bogdanović (19,4 točke). Naziv prvega strelca in uvrstitev v prvo peterko SP mu praktično ne moreta uiti.

»Voditi Luko Dončića je privilegij. Zame je on najboljši igralec na svetu. Nikoli si ne bi mislil, da ima v Aziji toliko oboževalcev. Igrali smo pred polno dvorano, ki je skandirala njegovo ime. To je bilo pred nekaj leti nepredstavljivo. Majhna Slovenija ima zaradi Luke Dončića v Aziji več navijačev, kot je nas Slovencev,« je dejal Sekulić.

»Njegova prisotnost vpliva tudi na ostale igralce. Najbolj me je Luka presenetil na zadnjih dveh tekmah, ki nista odločali o ničemer. Čeprav smo bili oslabljeni, je rekel, da hoče igrati celo tekmo, če bo potrebno, samo da zmagamo. S tem dvigne moralo celi ekipi in vsak igralec zato da od sebe še kanček več, kot je sposoben.«

Mandat Aleksandra Sekulića se je iztekel. FOTO: Annegret Hilse/ Reuters

Aleksander Sekulić je v slovensko reprezentanco prišel za SP 2006 v Saporu in Tokiu. Od tedaj je manjkal le tri leta. Na čelo je stopil novembra 2020, pogodba pa se mu je končala s tem svetovnim prvenstvom. V zgodovino bo zapisan, da je Slovenijo vodil na vseh treh velikih tekmovanjih, evropskem prvenstvu, olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu.

»Rezultatskega presežka nismo naredili. Blizu medalje smo bili le na olimpijskih igrah. Vem, da je zdaj na potezi Košarkarske zveza Slovenije, a če me že sprašujete, ali bi privolil v nov mandat, lahko rečem, da bom vedno s ponosom in veseljem vodil to reprezentanco. Naslednje poletje, če bodo vsi igralci zdravi, bo užitek sestavljati reprezentanco za kvalifikacije in, prepričan sem, tudi nato za olimpijske igre,« je po poročanju STA še povedal selektor Sekulić.