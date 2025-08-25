Sekulić: Če bi bili vrhunski, bi igrali za Real, Barcelono ali Bayern

V nadaljevanju:

Slovensko košarkarsko barko usmerja Aleksander Sekulić in krmari med čermi. Ima veliko nasprotnikov, a na drugi strani tudi zagovornike, številni reprezentanti o selektorju govorijo z izbranimi besedami. Po razočaranju na Eurobasketu 2022 je javnost zahtevala njegovo glavo, a si Sekulić zaradi tega ne dela sivih las. Pripravljen je, da tudi iz te reprezentance potegne maksimum, kakšen bo, pa ostaja neznanka tudi zanj.

Gospod selektor, priprave se počasi bližajo koncu. Kako ste zadovoljni z opravljenim delom?

Kar zadeva delo, odnos in zagnanost igralcev, smo lahko zadovoljni. Imamo določeno mero mladosti, kar vpliva na kakovost dela, ker od mladih fantov ne moremo pričakovati enakih stvari kot od tistih, ki so že vrsto let na takšni ravni. Če bi bili že sedaj vrhunski, potem ne bi igrali po Sloveniji ali v drugih in tretjih ligah v tujini. Igrali bi v Barceloni, Realu, Bayernu. Potrebujejo svoj čas, košarke se ne naučiš čez noč. A v reprezentanci ni prostora za napake, ne moreš jih delati v nedogled, v klubu je za to več priložnosti in to našim fantom manjka. Zato nam malo primanjkuje kakovosti. Izgubili smo Jako Blažiča in Vlatka Čančarja v zadnjem trenutku, kar je zagotovo pustilo posledice. To nas je prisililo v improvizacijo. Vzpostavilo se je dejstvo, da moramo stvari reševati na tak način, kot jih zdaj. Nimamo ogromnega nabora igralcev, vsaj ne takšnega, ki bi lahko nastopal v najmočnejših evropskih klubih. To je velik izziv za vse, ne samo zame, tudi za vso strokovno vodstvo in igralce.

Kaj na treninge prinese Luka Dončić, ko se pridruži reprezentanci?

Najprej moramo poskrbeti, da ima Luka ob sebi igralce, s katerimi lahko igra in s katerimi bo uspešen. Luka ni igralec, ki v vsakem napadu vzame žogo in doseže koš. Razigrava celo ekipo in spreminja dinamiko napada. Če ob sebi nima igralcev, ki znajo to spremljati oziroma izvedba napada ni na pravi ravni, tudi on težje pride do izraza. Gre za vzajemno sodelovanje. Ni samo Luka in niso samo vsi ostali. Zelo pomembno je, da se ti igralci prilagodijo. Zato smo posegli po naturaliziranem igralcu. Trenutno je to Alen Omić, ki je nesebično sprejel povabilo. Hvaležen sem, čeprav ni bil v prvem planu.