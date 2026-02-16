Sekulić izbral ekipo, ki se bo borila za uvrstitev na svetovno prvenstvo

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je izbral petnajsterico, ki bo konec meseca in na začetku marca nadaljevala kvalifikacije za nastop na naslednjem svetovnem prvenstvu. Na seznamu ni večjih presenečenj, izbrana vrsta se bo v tem ciklu dvakrat pomerila s Češko. Tretji krog tekmovanja bo 27. februarja v Kopru, 1. marca pa bodo Sekulićevi varovanci gostovali v Jihlavi. Švedi in Estonci se bodo na ista dneva merili v Stockholmu ter v Talinu.

Slovenija je v prvih dveh krogih doma izgubila proti Estoniji (93:94), v gosteh pa premagala Švedsko (94:83). Češka je vodilna v skupini H z dvema zmagama, sledita Estonija in Slovenija (1-1), na dnu pa je Švedska brez zmage. Strokovni štab reprezentance na čelu s selektorjem Sekulićem je na reprezentančni seznam za tekmi s Češko uvrstil 15 košarkarjev, ki bodo priprave na Obali začeli v ponedeljek.

Na selektorjevem seznamu so Miha Cerkvenik, Rok Radović (oba Cedevita Olimpija), Gregor Hrovat (Dijon), Stefan Joksimović (Baskonia), Robert Jurković, Mark Padjen (oba Perspektiva Ilirija), Martin Krampelj (Bilbao), Urban Kroflič (Mega), Aljaž Kunc (Torun), Alen Omić (Merkezefendi), Klemen Prepelič (Dubaj), Žiga Samar (Gran Canaria), Žak Smrekar (Krka), Leon Stergar (Limoges) in Luka Ščuka (Braunschweig).

»Drugo okno kvalifikacij za svetovno prvenstvo ter obe tekmi s Češko pričakujemo z veliko optimizma. Ob tem čutimo močno željo in odgovornost, da se našim zvestim navijačem predstavimo v podobi, kakršno si vsi želimo. Na igrišče moramo stopiti z ekipnim duhom, ki nas krasi večino časa, saj s takšnim pristopom ta reprezentanca lahko premaga vsakogar,« je v izjavi za košarkarsko zvezo dejal Sekulić.

Klemen Prepelič bo znova eden izmed nosilcev slovenske igre FOTO: Gints Ivuskans/AFP

»Z nami bo znova nekaj mladih obrazov in s tem nadaljujemo proces postopnega pomlajevanja ekipe. Čaka nas tudi nekaj izzivov. Predvsem zgoščen urnik, ki ne gre na roko igralcem, tako da bo potrebno nekaj prilagajanja z njihove strani. Ko v treh dneh igraš dve tekmi proti istemu nasprotniku, se počutiš, kot da igraš tekme končnice,« je še o kratkem obdobju za priprave dodal selektor.

Dvajseto izvedbo moškega svetovnega košarkarskega prvenstva bo med 27. avgustom in 12. septembrom 2027 gostil Katar. V obdobju od novembra 2025 do marca 2027 bo na sporedu šest kvalifikacijskih oken, ki se bodo istočasno odvijala v Afriki, Ameriki, Aziji/Oceaniji in Evropi.

Slovenska reprezentanca je doslej štirikrat nastopila na svetovnih prvenstvih. Leta 2006 je na Japonskem zasedla deveto, leta 2010 v Turčiji osmo, pred 11 leti v Španiji je bila sedma. Sedmo mesto je zasedla tudi na zadnjem SP pred štirimi leti, ki so ga gostile Indonezija, Japonska in Filipini.