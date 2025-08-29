Sekulić: Moti me negativno ozračje

Dan po porazu s Poljsko in 24 ur pred naslednjo tekmo na evropskem prvenstvu proti Franciji je selektor Aleksander Sekulić dejal, da bodo igralci dali maksimum na naslednjih štirih nastopih, hkrati pa poudaril, da negativno vzdušje v slovenski javnosti vpliva na slovenske košarko.

»Vsi delamo napake, to je povsem normalno, težava je, ko se te napake ponavljajo. Po porazu s Poljsko je bistveno, da ekipa ostane homogena in da verjame v to, kar dela,« je slovenskim novinarjem v Katovicah dejal slovenski selektor in nadaljeval: »Me pa osebno zelo moti, da se je okoli te reprezentance ustvarilo negativno vzdušje, ki zagotovo vpliva na igralce, čeprav se trudimo, da ostanemo v svojem balončku in da se čim manj ukvarjamo z najrazličnejšimi mnenji. Ne vidim pravega razloga za to negativno energijo, vsi skupaj bi morali razmišljati bolj pozitivno in iskati rešitve. Zavedati se moramo, da s tem delamo veliko krivico slovenskim igralcem.«

Ob tem je v pričakovanje izziva s Francijo poudaril: »Odigrali smo šele prvo tekmo, resda smo doživeli boleč poraz, a pred nami so vsaj še štiri tekme, na katerih bomo dali svoj maksimum in skušali upravičiti visoka pričakovanja. Ali se bomo borili za uvrstitev na stopničke, bomo videli po skupinskem delu. Francija ima sicer izjemno atletsko postavo, ki igra zelo agresivno v obrambi, vseskozi na meji prekrška. Dobro izkorišča svoje fizične prednosti in je brez dvoma favorit za kolajno. Tekme se moramo lotiti na pravi način, hkrati pa imeti tudi v mislih, da nas nato že v nedeljo ob 14. uri čaka nova preizkušnja proti Belgiji.«

Ob koncu pogovora pa je poudaril še en pomemben dejavnik na poti k želenim uspehom: »Pomembno bo tudi ostati miren in se ne pustiti sprovocirati, kot se nam je zgodilo proti Poljski. Tudi po ogledu posnetkov tekme trdim, da so se predvsem v tretji četrtini dogajale čudne stvari oziroma sodniške odločitve. Razumem, da so fantje iz krvi in mesa ter da jih krivice razjezijo, a vsi skupaj se moramo zavedati, da s tem škodujemo sebi, saj nismo več zbrani za igro.«

Tekma s Francijo bo v soboto ob 17. uri, televizijski prenos pa bo na Sportklubu in Šport TV.