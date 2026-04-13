Sekulić novi trener Dubaja

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je prevzel vodenje Dubaja, ki nastopa v ligi ABA in v evroligi. Sekulić bo klub vodil do konca sezone, prvič pa bo na trenersko klop sedel na petkovi zadnji evroligaški tekmi z Valencio.

Klub je minuli konec tedna odpustil trenerja Jurico Golemca, ki je oktobra lani podpisal novo pogodbo do leta 2028. Golemac je leta 2024 postal prvi trener v zgodovini kluba in ga je lani popeljal do polfinala v ligi ABA.

Dubaj je trenutno na 11. mestu v evroligi in še upa na napredovanje, a le v primeru zmage proti Valencii in poraza Barcelone proti Bayernu. V Dubaju bo Sekulić ponovno združil moči s slovenskim reprezentantom Klemnom Prepeličem. Na današnji tekmi lige ABA proti Budućnosti bo moštvo vodil pomočnik Jan Šentjurc. V skupini za prvaka je klub s tremi porazi na drugem mestu.

Košarkarska zveza Slovenije je januarja podaljšala sodelovanje s Sekulićem do konca leta 2027. Mesto selektorja zaseda od leta 2020. Nazadnje je na klubski ravni vodil Zenit, a ga je vodstvo ruskega kluba po dveh zaporednih porazih januarja razrešilo z mesta glavnega trenerja, pred tem je vodil Lokomotivo iz Kubana.